Titula najboljeg i najtraženijeg grada na svetu, otišla je u srce Velike Britanije

Svake godine vodi se analiza recenzija kako bi se napravila lista najtraženijih destinacija za odmor, prema utiscima turista iz celog sveta.

Ove godine prvo i pobedničko mesto je odneo jedan od najpoznatijih gradova Evrope i srce Velike Britanije, London.

London je nosio svojevremeno naziv “Stari dim” zbog velike zagađenosti, pogotovo kada je u pitanju 1952. godina, koju je obeležio ogroman smog. Takođe ga prati i dobro opravdan i jasan nadimak “Kišni grad“, s obzirom na to da kišobran spada među najbitnije i najpotrebnije stvari u kući.

Ali, ipak se, pored svega, ne može osporiti magija koju nosi ovaj veliki grad, prenosi “Thesun.co.uk“.

Nagrada “Travellers’ Choice Best of the Best Destination Avards” dobija se za broj recenzija za destinacije u svetu i ističe najpopularnije destinacije za narednu godinu.

Od svih gradova u Evropi, London je ocenjen najviše, što ga je dovelo do vrha na ukupnoj rang listi, a samo Dubai i Bali se smatraju boljim destinacijama.

Ova nagrada nije prva titula koju je London osvojio ove godine, nakon što je pobedio Pariz, Njujork i Tokio proglašen za najbolji grad na svetu.

Rim, Pariz i Krit su bile jedine druge evropske destinacije koje su ušle u prvih 10, zauzimajući četvrto, peto i sedmo mesto ove liste.