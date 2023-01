Kako ostati zdrav u sezoni gripa? 3 ključna saveta ako ovih dana radite od kuće

Održavanje uravnotežene ishrane je važno, posebno tokom izolacije, jer ako dobro i kvalitetno jedemo - time koristimo svom fizičkom zdravlju, imunološkom sistemu i mentalnom stanju.

Virus gripa u Srbiji se širi, i on je do sada registrovan u 15 okruga u našoj zemlji. Verovatno ste i sami primetili kako je manja gužva u prevozu, ali i u kancelarijama.

Dobar deo ljudi je na bolovanju, a jedan deo i radi od kuće. Na sreću, oni koji imaju blaže simptome, i osećaju se dobro da bi radili na daljinu - sada mogu da primene neke uspešne "tehnike", kako bi se dodatno zaštitili.

S druge strane, sve veći broj građana Srbije radi permanentno od kuće (posebno od perioda korone), ali to ne znači da se ne kreću, te da neće "pokupiti" grip negde drugde. Dakle, ovi saveti su univerzalni i mogu pomoći svima.

Mnogima je rad od kuće postao "nova normala", međutim, to što ste većinu vremena "u svoja četiri zida" ne znači da vam je imunitet na zavidnom nivou. Na to utiče mnogo faktora. Dodatno, zvuči privlačno kada imate fleksibilno radno vreme, sedite za kompjuterom u pidžami ili imate vremena za pripremu obroka kod kuće.

Ali, druga strana medalja je što su vam razne grickalice na dohvat ruke. Tu je i povremena niska motivisanost, kao i nedostatak društvene interakcije što se može odraziti na zdravlje dok radite od kuće.

Hranite se balansirano

Održavanje uravnotežene ishrane je važno, posebno tokom izolacije, jer ako dobro i kvalitetno jedemo - time koristimo svom fizičkom zdravlju, imunološkom sistemu i mentalnom stanju. Postoji mnogo recepata koje možete da pripremite, a na prvom mestu uključite puno povrća u svoje obroke, menjajući izvore proteina i ugljenih hidrata, i pijte više vode.

Ovo su neki primeri malih zdravih promena koje možete da napravite već danas. Kako je većina radnika "osuđena" na pekare i sličnu hranu na poslu, kod kuće možete da uživate u domaćim salatama i potažima, a pritom po manjoj ceni nego da ih kupujete. Kako je ovih dana problem i manjak sunca, uzimanje suplementa vitamina D je nešto o čemu bi trebalo da razmislite. Glavni izvor vitamina D potiče od sunca i od vitalnog je značaja za zdravlje i snagu kostiju.

Postoje i dokazi koji pokazuju da uzimanje suplemenata vitamina D može smanjiti rizik od respiratornih infekcija, što može biti korisno s obzirom na trenutnu situaciju sa gripom. Takođe, važno je da ne preskačete obroke.

Krećite se

žMože biti teško i demotivišuće pokrenuti naše telo tokom perioda rada od kuće, posebno zato što je vreme hladno, a kod nekih aktuelni grip traje do mesec dana. Ipak, to što ste bolesni ne znači da treba da budete u kući 24/7.

Organizujte se tako da svaki dan imate neki cilj, makar to bio izlazak do prodavnica - naravno, peške - usred radnog vremena, kada imate pauzu. Ili, šetajte 15 minuta do pola sata nakon posla.

Ili, jednostavno, ustanite, protegnite se, odmorite oči, pronađite nešto što vam je prijatno da radite i što vam ne pada teško, s obzirom na zdravlje. Recimo, šetnja uz slušanje omiljene muzike ili podkasta - može vam doneti mnogo benefita.

Pazite na svoje mentalno zdravlje

Fizičko i umno - jedno ne može bez drugog, iako često mislimo da je pad imuniteta samo posledica virusa, prehlade, fizičkih simptoma. Za potpuni oporavak, moraćete malo više da se potrudite: ugađajte sebi, ne nervirajte se oko svake sitnice, smanjite broj radnih obaveza, spavajte više.

Imajte na umu i da se naša tela još uvek oporavljaju od perioda pandemije, kako fizički, tako i psihički. Kod mnogih se, baš u tom periodu, usled brojnih blokada i izolacija, javio osećaj usamljenosti, strah od bolesti, anksioznost. Verovali ili ne, sve to utiče na imunitet i otpornost organizma u borbi s virusima.

U redu je ne osećati se dobro. Dozvoljeno vam je da se osećate uznemireno, ili da vas nešto muči. Proći će, ali nemojte dodatno pogoršavati zdravlje tako što ćete ignorisati simptome. Ostanite kod kuće, radite koliko možete, bez preteranog umaranja. Pronađite vreme i da pogledate neki dobar film, da crtate, kuvate, čitate - sve ono što ređe stižete kada regularno idete na posao svaki dan.