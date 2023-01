Da li i zašto probiotik treba uzimati svakog dana?

Jedno od uobičajenih pitanja o probioticima je da li je u redu uzimati probiotike svaki dan? Iako može postojati nekoliko izuzetaka od ovog pravila, opšti odgovor je - da, bezbedno je, i obično se preporučuje uzimati ih svakodnevno.

Važno je razumeti da su probiotici prirodni dodatak ishrani, a ne lek. Najbolje ih je koristiti u vremedoručka kao deo dnevnog zdravstvenog režima, a ne kao opciju za „brzo rešenje“. Postoje i situacijeu kojima se određeni probiotski sojevi mogu uzimati kratko vreme, na primer uz antibiotike.Fermentisana hrana koja sadrži žive kulture bila je deo tradicionalne ishrane u mnogim različitimetničkim grupama vekovima. Ljudi su generacijama konzumirali probiotike u hrani kao što su kiselikupus, kimči, kefir i kombuča, ali tek nedavno smo bili u mogućnosti da konzumiramo određenesojeve za specifične svrhe, u obliku kapsula ili praškova koji se lako konzumiraju.

Zašto uzimati probiotik svakog dana?

Mnogi ljudi biraju da uzimaju probiotik svaki dan, dok ih neki koriste samo povremeno, ili kad godosete da im je potrebna mala podrška. Koji god način da vam najbolje odgovara, vredi zapamtiti damnogi faktori mogu negativno uticati na kolonije dobrih bakterija u našim crevima.

Dakle, možda mislite da, kada jednom uspostavite dobru crevnu floru, ona se onda može prepustitisama sebi. U stvarnosti je naš životni stil sada toliko izazovan za naš mikrobiom, da mnogi od nasmoraju da ga neguju na dnevnoj osnovi.

Većina ljudi zna da antibiotici ne prave razliku između dobrih i loših bakterija u našim crevima, istoga negativno utiču na naše kolonije dobrih bakterija, ali čak i ako ih sami ne uzimamo, moguće jeda u našoj hrani postoje drugi izvori koji imaju sličan negativan uticaj na našu crevnu floru, npr. mesoili drugi životinjski proizvodi.

Pored toga, često smo izloženi hemikalijama kao što je hlor u vodi za piće. Hlor je snažanantimikrobni agens, i iako pomaže da se neželjene bakterije ne dopru u našu pijaću vodu, on takođeoštećuje našu delikatnu crevnu floru.

Ostali faktori koji iscrpljuju našu floru uključuju prekomernu konzumaciju šećera, kontracepcijskepilule, razne lekove i stres. Imajući sve ove stvari na umu, lako je shvatiti zašto bi svakodnevna dopuna probiotikom mogla biti dobra ideja za mnoge ljude. Kao i većinu vitamina i minerala, misami ne možemo stvarati probiotike.

Šta istraživanja kažu o svakodnevnoj upotrebi probiotika?

U većini studija koje istražuju efekte uzimanja probiotika, istraživači daju dnevnu dozu učesnicima(na primer, studija iz 2004.). Ova tvrdnja ukazuje na prednost svakodnevnog uzimanja probiotika.Dokazi o svakodnevnom dodavanju suplemenata datiraju iz 1990-ih, i stoga je ovo sada utvrđena najbolja praksa za upotrebu probiotika.

U maloj studiji, 10 žena je raspoređeno u probiotsku ili kontrolnu grupu, da bi se ispitalo da li se Lactobacillus rhamnosus GR-1® i Lactobacillus reuteri RC-14® mogu kolonizovati u vagini. Žene su uzimale ili probiotik ili placebo suplement oralno tokom 14 dana, a kontrolni brisevi fekalije i vaginesu sakupljeni 0, 7, 14. i 21. dana. Utvrđeno je da su sojevi mogli da se kolonizuju u vaginalnoj regiji izdana u dan. 7 i 14, ali da, kada je unos probiotika prestao 14. dana, nijedan soj nije otkriven nakonsledeće nedelje (na dan 21). Ovi nalazi ukazuju na potrebu svakodnevnog uzimanja suplemenataprobiotika kako bi se kolonizovali i iskoristili svoje zdravstvene prednosti, i da će, ako prestanete daih uzimate, probiotici “izaći” iz tela u roku od nedelju dana.

Dalja studija razmatrala je sposobnost probiotskog soja Lactobacillus rhamnosus LGG® da preživi idospe do debelog creva živ, kao i njegovu dužinu zadržavanja u crevima. Probiotik je svakodnevnouzimalo 76 dobrovoljaca, bilo liofilizovano ili u obliku fermentisanog mleka. L. rhamnosus LGG® jepronađen u svim uzorcima fekalija ispitanika kojima je dat fermentisani mlečni oblik i u 86% uzorakaonih koji su dobijali liofilizovani oblik. Kada su učesnici prestali da uzimaju soj, ustanovljeno je da jeposle 4 dana L. rhamnosus LGG® bio prisutan u 87% stolica pojedinaca, ali je posle nedelju dana ovajbroj pao na 33%. Ovi nalazi takođe podržavaju ideju da, kada se prestane sa konzumiranjemprobiotika, malo je verovatno da će probiotici ostati u crevima duže od nedelju dana.

Nedavni pregledi terapeutske upotrebe probiotika takođe preporučuju svakodnevnu suplementacijuprobioticima. Jedan pregled, objavljen 2010.godine, posebno je analizirao ključne kliničke studije, odkojih su skoro sve uključivale svakodnevnu upotrebu probiotika. Sama recenzija je objavljena sanamerom da bude „najsavremenije ažuriranje upotrebe probiotskih formulacija u svakodnevnojpraksi“. Štaviše, „Preporuke za upotrebu probiotika – ažuriranje za 2015. takođe ukazuje da jeuzimanje probiotika na dnevnoj bazi najbolje.

Druga studija koja je koristila Lactobacillus acidophilus Rosell-52 i Lactobacillus rhamnosus Rosell-11pokazala je da je nakon četiri meseca upotrebe probiotika, 88% pacijenata pokazalo ukupnosmanjenje simptoma povezanih sa iritabilnim kolonom.

Probiotik svakodnevno

Možemo li se predozirati ili postati „zavisni“ od probiotika ako ih koristimo dugoročno?

Jedna zabrinutost koju ljudi često imaju je da li će njihov probavni sistem postati „lenj“ ako koristeprobiotike svaki dan. Ali, budite sigurni, ne smatra se da su probiotici poput laksativa, koji mogu dadovedu do toga da creva postanu „lenja“ i da se oslanjaju na probiotike da bi funkcionisala. Nepostoje trenutna istraživanja koja bi sugerisala da telo postaje zavisno od probiotika.

Da li postoji rizik od zavisnosti kada uzimate probiotik?

Što se tiče predoziranja, čak i kada se uzimaju na dnevnoj bazi i u velikim dozama, izuzetno je teškopredozirati se probioticima. Ideja da uzimanje previše probiotika može učiniti vaše crevo 'lenjim' jemit.

Kada neko NE treba da koristi probiotik?

Probiotici su neki od najsigurnijih dostupnih prirodnih suplemenata i imaju vrlo malokontraindikacija. Postoji nekoliko grupa ljudi kojima preporučujemo da budu oprezni kada razmišljajuo suplementaciji živim kulturama. Primer za to su ljudi koji su imunokompromitovani (ili uzimajuimunosupresivne lekove), i ljudi sa tragovima krvi u stolici. U ovim okolnostima, bilo bi mudropotražiti savet lekara pre nego što razmislite o suplementaciji probioticima. U stvari, ako ste ikada unedoumici, uvek razgovarajte sa svojim lekarom o bilo kojim zdravstvenim dodacima.

Što se tiče bilo lekova ili prirodnih preparata, nema poznatih kontraindikacija. Jedina stvar koju ovdetreba uzeti u obzir je da li suplement ili lek ima antibakterijska ili antigljivična svojstva. Ako ima, onda se preporučuje da uzimate probiotik najmanje sa nekoliko sati razmaka u odnosu na drugisuplement ili lek koji ispoljava antigljivična ili antibakterijska svojstva, kako ne biste oštetili bakterije.Ali, što se tiče bezbednosti, probiotici se mogu uzimati zajedno sa svim prirodnim preparatima bezikakvih problema.

