Naučnici otkrili da imaju pozitivan efekat na ljude: Tri razloga zašto je dobro za vas da USVOJITE mačku

Posedovanje kućnih ljubimaca ima mnogo prednosti, ali mačke imaju i isceljujuće predenje.

Istraživanja su pokazala da su mačke i te kako zdrave za ljude i to na više načina.

Međutim, iako su mačke sjajni kućni ljubimci, vaša želja za mačkom ne bi trebalo da se zasniva samo na takvim idejama, kaže Meri Moloj, CCPDT-KA, konsultant za ponašanje mačaka u Behavior Vets NIC.

– Što se tiče studija, svaka koju sam pročitala pokazuje korelaciju između fizičkog ili mentalnog zdravlja, ali nisam videla ništa što bi pokazalo uzročnost. Na primer, nikada nisam srela nekoga ko je dobio mačku da bi smanjio rizik od srčanih bolesti. Ipak, mislim da postoji nešto što bi se moglo reći o subjektivnim osećanjima po ovom pitanju. Postoje dokazi da vlasnici mačaka nalaze utehu u svojim mačjim saputnicima – kaže ona.

Evo nekoliko razloga zašto su mačke dobri kućni ljubimci:

Mačke ispunjavaju naše društvene potrebe

Moloj kaže u svom iskustvu, ljudi koji nikada nisu imali mačku, a zatim je nabavili, zapanjeni su kada otkriju koliko mačke pune ljubavi i pameti mogu biti.

– Stereotip je da su mačke povučene, nezainteresovane za ljude, da ne žele da budu obučene i da im jednostavno nije stalo do ljudi. Ima takvih mačaka, ali uvek iznova srećem ljude koji su bili potpuno iznenađeni koliko su njihove mačke bile slatke i koliko su se povezale sa njima. Jedna studija je pokušala da razjasni odnos čoveka i mačke. Zaključak je bio da dok za neke ljude „mačke mogu zameniti osobe na društvenoj mreži“, u većini slučajeva „mačke izgledaju kao dodatni izvor emocionalne podrške.

U stvari, neke rase se smatraju među najprijateljskim mačkama, uključujući burmance, mejn kune, ragdole i sijamke, da spomenemo samo neke.



Mačke mogu da smanje anksioznost

Neki istraživači su, u studiji objavljenoj u Frontiers in Veterinari Science, otkrili da interakcije mačke i čoveka pomažu „smanjenju merljivih negativnih raspoloženja kod osobe, na primer, anksioznosti, depresije i introverzije“.

Konkretno, dok ljudi koji se mogu osećati depresivno neće tako često inicirati interakciju sa svojom mačkom, kada im se maca približi, oni će prihvatiti „nameru mačke da komunicira, što utiče na ljudsko raspoloženje“. Ovi nalazi su takođe otkrili da njihov ljubimac menja ponašanje „kao odgovor na depresivnost čoveka kada je blizu te osobe… češće vokalizirajući sa osobom i češće trljajući glavu i bokove o tu osobu“. Kao da maca zna da kada smo tužni i pokušava da pruži dodatnu utehu udarcima glavom.

Kućni ljubimci održavaju naš um oštrim

Prema Univerzitetu u Mičigenu, ljubazne mačke pomažu u usporavanju mentalnog pada kod starijih odraslih osoba. Kroz seriju kognitivnih testova u periodu od šest godina, istraživači su primetili da su dugogodišnji vlasnici kućnih ljubimaca postigli više od onih bez kućnih ljubimaca.

Naučnici sa Državnog univerziteta Vašington takođe su otkrili da čak i maženje psa ili mačke samo 10 minuta dovodi do „značajnog smanjenja kortizola, glavnog hormona stresa“. Mačke mogu dodatno smanjiti rizik od srčanog ili moždanog udara! Studija objavljena u Journal of Vascular and Interventional Neurologi otkrila je vezu između posedovanja mačke i smanjenog rizika od umiranja od srčanog ili moždanog udara.

Moloj navodi da postoji nekoliko studija koje ukazuju na isceliteljsku moć predenja, posebno za mačke, a možda i za ljude. Sve domaće mačke (i većina divljih mačaka) prede na frekvencijama između 20 herca i 150 herca. Leslie A. Lions sa Fakulteta za veterinarsku medicinu na Univerzitetu u Misuriju primetila je da bi ove „frekvencije isceljenja“ mogle biti jedan od razloga zašto za neke ljude „maženje mačke koja prede ima smirujući efekat. Umanjuje simptome dispneja (otežano disanje) kod mačaka i ljudi. Takođe snižava krvni pritisak i smanjuje rizik od srčanih oboljenja.

