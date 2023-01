ARTRITIS NAPADA I PLUĆA: Upozorenje reumatologa - Kod 40 odsto obolelih fibroza, a česta i upala plućne maramice

Reumatoidni artritis nije samo oboljenje zglobova, on oštećuje čulo vida, nerve, srce i krvne sudove, napada i pluća.

Zbog toga bi oboleli od reumatoidnog artritisa trebalo da se čuvaju prehlade, naročito gripa i kovida. Jer, ove respiratorne infekcije mogu ozbiljno da im naruše kompletno zdravlje.

Docent dr Predrag Ostojić, reumatolog Instituta za reumatologiju i predsednik Udruženja reumatologa Srbije, rekao je za Novosti da je intersticijska bolest pluća najčešća manifestacija reumatoidnog artritisa na ovom parnom organu:

- Karakteriše se povećanim stvaranjem i nagomilavanjem vlakana vezivnog tkiva (kolagena) u plućima. Prema različitim izvorima, ovakav nalaz plućne manifestacije na skeneru sreće se kod 30 do 40 odsto bolesnika sa reumatoidnim artritisom.

* Koje simptome imaju ovi pacijenti?

- Kod većine intersticijske promene na plućima su stacionarne i ne daju nikakve tegobe. Samo kod 10 do 15 odsto bolesnika ove promene su progresivne i vremenom, u poodmaklom stadijumu, uzrokuju simptome u vidu osećaja nedostatka vazduha zamaranja pri naporu, i suv, nadražajni kašalj.

* Ako nema simptoma, kako oboleli od reumatoidnog artritisa da znaju da su im oštećena i pluća?

- Pošto se simptomi javljaju kasno, potrebno je tragati za ovom manifestacijom i povremeno raditi ispitivanje plućne funkcije. Ovo posebno važi za obolele od reumatoidnog artritisa starije životne dobi, muškog pola, pušače, i one koji imaju visoku aktivnost bolesti, odnosno visok titar antitela RF i ACPA.

* Kako se leči intersticijska bolest pluća?

- U lečenju intersticijske bolesti pluća koriste se imunosupresivni lekovi, a odnedavno nam je dostupna i antifibrotička terapija, odnosno lek koji smanjuje stvaranje vlakana vanćelijskog veziva i tako usporava napredovanje fibroze.

* Koja patologija pluća još pogađa obolele od reumatoidnog artritisa?

- Pleuritis ili zapaljenje plućne maramice sa pleuralnim izlivom se javlja kod oko pet odsto pacijenata sa reumatoidnim artritisom i manifestuje se bolom pri disanju u jednoj polovini grudnog koša i nadražajnim kašljem. Ali ako se radi o većem izlivu bolesnici imaju osećaj nedostatka vazduha, jer izliv ometa normalno širenje pluća pri disanju.

* Kako se dijagnostikuje ovo stanje?

- Pleuralni izliv se lako uočava na rendgenskom snimku ili skeneru grudnog koša. U laboratorijskim analizama dominira ubrzana sedimentacija i povišen C-reaktivni protein (CRP), kao nespecifični pokazatelji da se u organizmu dešava neki zapaljenski proces.

SPORO DO DIJAGNOZE

* DA li se ove promene na plućima usled reumatoidnog artritisa otkrivaju na vreme? - Podaci pokazuju da je prosečno vreme od pojave prvih tegoba kada pacijent oseti da ima bolove u zglobovima do postavljanja dijagnoze reumatoidni artritis oko godinu dana, što je izuzetno dug period. Jer, za to vreme dolazi do nepovratnog oštećenja zglobova i gubljenja funckija, a isto važi i za oštećenja drugih organa, dakle i pluća. Ljudi ne bi trebalo uvek da zglobne tegobe pripisuju lošim uslovima života, teškom fizičkom radu, životnom dobu, promeni vremena.