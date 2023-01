Niste sigurni da li ga stvarno volite? Stručnjaci otkrivaju sedam načina da se u to uverite

U početku veze svi "izgubimo pamet" i sve gledamo kroz "ružičaste naočare". Svi budemo najzaljubljeniji i apsolutno ništa nam ne smeta, a adrenalin koji osećamo dovoljno je jak da se, bez problema, suočimo sa svime što dan nosi.

Međutim, kako da, nakon nekog vremena, znamo da li je u pitanju ljubav ili samo strast? Odgovor na ovo pitanje daju stručnjaci.

Pol Kolman i Vendi Volš, psiholozi, izdvojili su sedam načina koji će vam pokazati da zaista volite.

1. Ulažete u njegovu sreću

Onda kada ste spremni da njegovu sreću stavite ispred svoje, kao, na primer, da preskočite koncert na koji ste jako želeli da odete, kako biste ostali sa njim i pomogli mu da prebrodi još jedan dan, vi stvarno volite.

2. Želite da se razvija i proba nove stvari

To znači da želite da se razvije kao osoba i prihvata izazove. Ako samo želite da ostane isti i ne učestvuje u avanturama, to nije ljubav.

3. Prihvatate razlike

Naravno, ako se loše ljubi ili grozno oblači vi ćete se potruditi da to ispravi. Ali, ako vam je okej to što on sluša sasvim drugačiju muziku od vas ili ima drugačije političke stavove, to se zove ljubav.

4. Možete da priznate svoje nedostatke

Znamo da je ovo jako teško priznati. Kako uopšte prihvatiti da niste savršeni na svim poljima? Ukoliko to uspete i još i priznate svom dragom, a pritom ste i spremni da radite na tome da sebe promenite na bolje, vi ga i te kako volite.

5. I možete da živite s njegovim nedostacima

Svi mi imamo osobine koje nisu najpoželjnije. Ukoliko ste prihvatili njegove, definitivno ga volite.

6. Sve na njemu vam je privlačnan



Normalno je da u početku veze budete konstantno zagrejani jedno za drugo, ali, ukoliko vas podjednako privlači i nakon što saznate za njegov čudan osip na nogama, to je dobar znak.

7. Možete da zamisliti da s njim imate decu

Naravno, ne žele svi da imaju decu i u tome nema ničeg lošeg, ali, ukoliko ste razmišljali o zasnivanju porodice i ako je to ono što jednog dana želite, a uhvatite sebe da zamišljate kako će vaša deca izgledati, ili kakav bi on bio kao otac - definitivno ga volite.