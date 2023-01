Fizijatri savetuju šta da radite: OVO su ozbiljne posledice PRETEŠKIH školskih torbi, osim krive kičme

Nemojte da ignorišete loše držanje deteta.

Školarci su danas preopterećeni opremom koju svakodnevno nose u školu – knjige, pernice, sportska oprema, bukvalno su teret za slabašna dečija leđa i mogu da imaju jako negativan uticaj na rast i razvoj.

Prema rečima stručnjaka školske torbe pune knjiga ne sme da prelaze 10 odsto telesne težine deteta. Istraživanja pokazuju da se 65 odsto dečjih bolova u vratu i ramenima i 35 odsto u donjem delu leđa javlja kao posledica teških torbi i ruksaka, tvrde fizioterapeuti.

Uprkos pravilu 10 odsto, roditelji se žale da su posebno mala deca preopterećena školskom opremom koju svakodnevno nose. Torbe učenika do četvrtog razreda teški su u proseku od tri do sedam kilograma, dok od petog razreda ta težina nije manja od sedam kilograma. Neki ruksaci dosežu težinu i do 10 kilograma.

Zato stručnajci savetuju da obratite posebno pažnju kakve torbe kupujete za decu i da u ovom slučaju nikako ne štedite. Ruksak mora biti čvrst i imati široke naramenice, a dete mora da ga nosi na oba ramena. Preporučljivo je koristiti trake za fiksiranje oko struka, a takođe se savetuje ravnomerno punjenje ruksaka, što znači da teže predmete treba staviti bliže leđima. Danas postoje skolske torbe na točkiće koje se mogu vući, što može da bude idealan izbor.

Takođe,fizijatri preporučuju da se deca bave što više sportom kako bi se njihovo telo zdravo razvijalo, a jačanje mišića pomoći će i kod nošenja teškog ruksaka.

