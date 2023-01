Folna kiselina i folat – za zdravu trudnoću, ali i zdrav san!

Folna kiselina se preporučuje i pre začeća, kao i tokom trudnoće.

Folna kiselina sintetički je oblik folata, koji je prirodni vitamin B. Folat pomaže u stvaranju DNK i drugog genetskog materijala i posebno je važan u prenatalnom zdravlju. Upravo zbog toga, folna kiselina se preporučuje i pre začeća, kao i tokom trudnoće.

Šta je folat?

Folat (vitamin B-9) je važan faktor za zdrav rast i funkciju ćelija, kao i pri formiranju crvenih krvnih zrnaca koja prenose kiseonik po celom telu. Ukoliko ih telo ne proizvodi u dovoljnoj količini, osoba može razviti anemiju, što dovodi do umora, slabosti i bledog tena. Folat je takođe važan za sintezu i popravku DNK i drugog genetskog materijala.Dobijanje dovoljno folata tokom trudnoće je posebno važno jer je on, kao hranljivi sastojak, ključan tokom rane faze, kako bi se smanjio rizik od urođenih mana u mozgu i na kičmi fetusa.Preporučena dnevna količina folata za odrasle je 400 mikrograma. Ženama koje planiraju trudnoću ili bi mogle da zatrudne savetovatuje se da unose 400 do 1.000 mcg folne kiseline dnevno.Zbog svog značaja za zdravlje, mnoge zemlje su donele zakone koji zahtevaju od prehrambenih proizvođača da dodaju folnu kiselinu u obogaćeni hleb, testeninu, pirinač, žitarice i druge proizvode od žitarica.

Nedostatak folata

Nedostatak folata se javlja kada ga u telu nema dovoljno i može dovesti do vrste anemije koja se naziva megaloblastična anemija. Neki simptomi nedostatka folata uključuju slabost, umor, probleme sa koncentracijom, glavobolju, razdražljivost, lupanje srca, rane na jeziku i u ustima, promenu boje kože, kose ili kostiju, razdražljivost, kratak dah…

Osobe sa povećanim rizikom od nedostatka folata su uglavnom trudnice, konzumenti veće količine alkohola, ljudi sa poremećajem upotrebe alkohola ili stanjima koja utiču na apsorpciju hranljivih materija, uključujući poremećaj iritabilnog creva (IBD) i celijakiju, kao i ljudi sa MTHFR polimorfizmom, što je genetsko stanje koje narušava sposobnost pretvaranja folata u njegov aktivni oblik i dovodi do povišenih nivoa aminokiseline zvane homocistein u krvi.

Koja je razlika između folata i folne kiseline?

Iako se termini „folat“ i „folna kiselina“ često koriste naizmenično, oni su zapravo različiti oblici istog vitamina: vitamina B9.„Folat“ je generički naziv koji obuhvata sve oblike vitamina B9, uključujući folnu kiselinu i 5-MTHF. Prirodno, folat se uglavnom nalazi u tamnozelenom lisnatom povrću, pasulju, grašku i orasima. Voće bogato folatom uključuje pomorandže, limune, banane, dinje i jagode. Sintetički oblik folata je folna kiselina koja se nalazi se u osnovnoj komponenti prenatalnih vitamina i u mnogim obogaćenim namirnicama kao što su žitarice i testenine. Ishrana kojoj nedostaje hrana bogata folatom ili folnom kiselinom može dovesti do svih posledica nedostatka ove komponente u organizmu.

Gde se može naći folna kiselina?

Folat možete pronaći u biljnoj i životinjskoj hrani kao što su spanać, kelj, brokoli, avokado, agrumi, jaja, juneća džigerica… Folna kiselina se dodaje u hranu poput brašna, žitarica, testeninu i hleb.Takođe je možemo naći u suplementima, kao što su razni kompleksi minerala i vitamina.

Folna kiselina i zdrav san

Pored osnovne funkcije koju folna kiselina iz dodataka ishrani obavlja u telu, njena suplementacija suzbija nedostatak sna. U kombinaciji sa magnezijom, folna kiselina daje odlične rezultate i naš je savet da isprobate Magnall® Sleep koji se preporučuje osobama koje su pod stresom, rade u smenama, menjaju vremenske zone, kao i kod starijih osoba.

ŠTA JE MAGNALL® SLEEP?

Magnall® Sleep je jedinstvena formulacija magnezijuma sa melatoninom, aktivnim oblikom folne kiseline i vitaminima B6 i B12, i pomaže da se eliminišu simptomi nesanice i poremećaja spavanja.

Magnall® Sleep dejstvom na cirkadijalni ritam (ciklus spavanja i buđenja) ispoljava trostruki efekat:

1. Olakšava vam da brže zaspite

2. Poboljšava trajanje i dužinu, kao i kvalitet sna

3. Budite se odmorniji

