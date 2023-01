Zašto se muškarci plaše braka? Bračni terapeuti dali objašnjenje i mnogi će se u njemu pronaći

Da li je to zbog činjenice da se ceo život menja, da stižu nove obaveze, ili možda činjenica da će se na vernost obavezati samo jednoj ženi?

Sigurno ste mnogo puta čuli da se muškarci plaše braka i to nije netačno, ali se postavlja pitanje zbog čega je to tako? Šta je to što ih plaši, brine i odbija od života u zajednici?

Da li je to činjenica da se ceo život menja, da dolaze nove obaveze, uključujući i brigu o drugom biću, ili možda činjenica da će se na vernost obavezati samo jednoj ženi?

Zapravo, od svega po malo...

Francuski bračni terapeuti su otkrili sledeće.

Frazu "u dobru i u zlu" muškarci doživljavaju kao doživotnu obavezu i veliki teret.

Sudbonosni trenutak dok izgovaraju "da" je i momenat kada se dobrovoljno odriču svojih snova, ali i svih ostalih žena na planeti.

Iako to ni za živu glavu ne bi priznali partnerki, većina muškaraca ne prestaje da preispituje svoja osećanja čak i nakon što uđu u brak. Plaše se da će ih brak pretvoriti u njihovog oca, koga su iz ugla deteta i kasnije tinejdžera smatrali pravim dosadnjakovićem.

Užasavaju se bračne rutine, strahuju da će im život postati neopisivo dosadan. Frustrira ih pomisao da će morati da se odreknu nekih zadovoljstava (neprekidno gledanje sportskog programa, ludih provoda sa društvom...), a nisu svesni da će im uloga oca biti mnogo važnija i zanimljivija od toga.

Zanimljivo je da većina predstavnika jačeg pola ima fobiju od razvoda, jer im je, više nego ženama, potrebna porodica kao baza u životu. Ako dođe do razvoda, osećaju kao da gube tlo pod nogama i podsvesno sami sebi dodeljuju ulogu gubitnika. Lakše im je da kroz život koračaju kao neženje, nego kao razvedeni.