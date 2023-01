Psiholog sa Harvarda savetuje kako da odgajite uspešno dete, a svi roditelji jedno zanemaruju

Zdravlje, sreća i uspeh su prioritet svakom roditelju, a do uspeha se ne dolazi dobrim ocenama.

Kada pitate roditelje šta im je najvažnije kada su njihova deca u pitanja, uglavnom bez razmišljanja odgovaraju da su to zdravlje, sreća i uspeh. Takođe, svi se trude da svoje naslednike pripreme za stvaran svet kako bi se što lakše nosili s izazovima koji dolaze tokom njihovog odrastanja.

Ipak, postoji jedna stvar koju roditelji zanemaruju, a na nju je skrenuo pažnju psiholog s Harvarda, Rik Visbord. Kako on tvrdi, mnogi roditelji zanemaruju jednu stvar koja je izuzetno važna na ovom putu, a reč je o ljubaznosti.

S obzirom na to da je radio na istraživanju koje se fokusiralo na dobrotu dece, podaci koje je dobio i te kako su ga iznenadili. Kako prenosi The Washington Post, Visbord je otkrio kako čak 80 odsto roditelja više brine o detetovim postignućima ili njegovoj sreći, nego za to oseća li empatiju prema drugim ljudima.

Uz sve to, ispitivanje među decom pokazalo je da su roditelji tri puta ponosniji ako njihovo dete ima dobre ocene, nego ako je ljubazno prema svojim vršnjacima. To je, kako objašnjava, jedna od najvećih grešaka jer je upravo učenje ljubaznosti najvažnije u odgajanju uspešnog deteta.