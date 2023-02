Započnite dan na PRAVI NAČIN: Smuti koji će vam dati energiju i ojačati imuni sistem (RECEPT)

Banane su bogate kalijumom, magnezijumom i vitaminom B6. Banane sadrže rastvorljiva vlakna koja vezuju kalorije i masti u stomaku i crevima i izvlače ih iz tela pre nego što uđu u krvotok. U ovom slučaju bolje su zrele banane jer sadrže više skroba.

Dva najbitnija sastojka kivija su antioksidansi i vitamin C. Količina vitamina C na 100g kivija je 98mg, što je duplo više od pomorandže i limuna. Pomaže organizmu da neutrališe slobodne radikale, a tako se organizam štiti od mnogih bolesti. Velika količina folne kiseline u ovom voću, pored vitamina C, jača odbrambeni sistem organizma. Povećavaju stvaranje belih i crvenih krvnih zrnaca, takođe i antitela, koja nas štite od virusnih oboljenja.

Kivi sadrži vitamin E i omega 3 i 6 masne kiseline, poboljšava zdravlje arterija. Na ovaj način se sprečava pojava tromba i krvnih ugrušaka. Idealan je za zaštitu od tromboze, srčanog udara i oštećenja mozga.



Sastojci:

4 kivija

velika banana

komadić korena đumbira (oko 2 cm)

1-2 kašičice meda

manja šolja sveže ceđenog soka od pomorandže (ili vode ili mleka)

Priprema:

Oljušten kivi i bananu iseckajte, pa ubacite u blender. Sa đumbira skinite koru, operite, naseckajte, pa ubacite u blender. Dodajte ceđeni sok od pomorandže, med i sve dobro izblendajte.

Autor: