Reč koju roditelji nakon razvoda ne treba da govore deci: Zvuči tačno, ali deca je shvataju potpuno drugačije Teško je proći kroz razvod, a još je teže ako sa tim nekim imate dete

Rasturanje porodice je jako bolno iskustvo za svako dete i nema sumnje da dajete sve od sebe da svom mališnu olakšate. Vaš bivši suprug je možda zaista spreman za svaku saradnju sa vama od kada ste se razveli, kako bi vaše zajedničko dete što manje patilo. S druge strane možda sa njim komunicirate samo preko pravnog savetnika, jer u suprotnom dolazi do teških svađa. Gde god da sebe prepoznajete, ono na šta morate posebno da pazite su reči koje upućujete svom detetu.

Psiholozi upozoravaju roditelje da prave jednu veliku grešku kada sa svojom decom nakon razvoda razgovaraju o njihovom drugom roditelju. Ta greška je u obliku fraza “tvoj tata”, odnosno “tvoja mama”.

Zašto su ove fraze pogrešne, kad su zapravo tačne?

Dok ste bili u braku, svog supruga i sebe ste pominjali svojoj deci kao “tatu” i “mamu”. Rekli biste “tata će te danas odvesti na trening” ili “daj da ti mama pomogne da se obučeš”. Ali, nakon razvoda nesvesno ste dodali reč “tvoj” koja se odnosi na tatu, verovatno sa željom da detetu stavite do znanja da je on i dalje njegov tata, iako više ne živite zajedno. Međutim, ovim se postiže upravo suprotno: dete dobija sliku o tome da je njegov otac neko koje je odvojen od vas. Iako je tačno da razvod menja porodičnu dinamiku, važno je da vaše dete stekne utisak da i dalje (uprkos svemu) vi poštujete njegovog oca, odnosno da on za vas nije stranac.

Dakle, iako je to samo jedna mala reč, ona ima neverovatnu moć da prenese detetu poruku da među vama postoji neprijateljstvo i da vi ne želite ništa više da imate sa “njegovim ocem”. Mada je to na kraju krajeva istina, to nije poruka koju želite da svakodnevno prenosite svom detetu. Iako više ne živite zajedno, mnogo je zdravije za dete da vidi da na civilizovan način možete da funkcionišete sa svojim bivšim suprugom, od toga da ga odvajate od sebe i nazivate “njegovim ocem”.

Šta reći umesto toga?

Jednostavno pokušajte da izbacite to “tvoj” kada detetu pominjete oca. Mada to može biti snažan udarac za vas, zbog vašeg mališana je potrebno da progutate svoj ponos i da ljutnju koju osećate prema bivšem ostavite po strani. Na kraju krajeva on mu jeste otac, tako da i nema potrebe za tim “tvoj” kada se obraćate detetu.

