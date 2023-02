Ostavio vas je "preko noći"? Onda sigurno spada u jedan od ovih pet tipova muškaraca

Nijedan raskid, kakav god on bio, nije lak, a pogotovo ne ako partner iznenada ode, bez ikakve najave ili prethodno obavljenog razgovora sa vama.

Potpuno je normalno da ćete se, u takvoj situaciji, osetiti loše i da će vas postupci, osobe sa kojom ste do juče sve delili, zaboleti.

Čak i kada su teme teške i neprijatne, razgovor je uobičajen u svetu civilizovanih odnosa. Ipak, postoje muškarci koji to nikada neće ispoštovati, a za to postoje i razlozi.

Ovo je pet tipova muškaraca koji su skloni raskidu "preko noći".

Napuštanje partnera

Kada su ljubavni odnosi u pitanju, od napuštanja bez objašnjenja mnogo je bolji čak i najteži i najneprijatniji razgovor.

Međutim, žene su sklone tome da pronalaze opravdanja za muškarce, pogotovo za one u koje su zaljubljene, pa tako uglavnom pokušavaju da imaju razumevanja za iznenadni raskid. Najčešći izgovor koji ćete čuti jeste da je "muškarcima teško da se verbalno izraze i da im je lakše da samo odu."

Verbalno izražavanje

Muškarci vole da budu tretirani kao bića kojima verbalno izražavanje nije "jača strana". A zbog čega je to tako? Odgovor je prilično jednostavan - tako im je lakše.

Kako piše "Psy practice", iza "neverbalnosti" se, u stvarnosti, u suštini krije mnogo toga što vam se neće dopasti, a muškarci koji napuštaju devojke, bez ikakvog objašnjenja, su emocionalno hladni i u sebi kriju želju za manipulisanjem. Takvi muškarci su takođe i infantilni i umišljeni, ali su i kukavice.

1. Emocionalno hladan muškarac

On često nije svestan kakav bol nanosi devojci svojim postupcima. Najverovatnije nije razumeo koliko vam je značio dok ste bili u vezi i nije ga briga kako se osećate ni posle raskida.

Možete, naravno, da probate da ugovorite susret i da razgovarate, ali, u najvećem broju slučajeva, nećete dobiti emocionalnu reakciju koju od njega očekujete.

Scenario je mnogim devojkama poznat: on će isključiti telefon, blokiraće vas na društvenim mrežama i prestaće da odgovara na poruke.

2. Manipulator

Ovakav tip muškarca će vas ostaviti u nadi da će se kad-tad vratiti. On nikad ne raskida u potpunosti, on ima drugačiji cilj. Pošto ste patili, smatra da bi trebalo ponovo da razmislite i da shvatite zašto vas “drži na udici”.

Scenario je uvijek isti: ne isključuje telefon, ali odbija vaše pozive. Pokazuje svoju ogorčenost na mnogo načina, dajući nadu da će vaša veza ipak doživjeti renesansu i istovremeno kod vas izaziva emocionalnu patnju.

Neke djevojke uspijevaju da izađu iz ove “paukove mreže”, odlazeći bez želje da se ikada više nađu u zagrljaju manipulatora. Druge se, ipak, trude da “poprave” svoje ponašanje, a to je upravo ono što manipulator i želi - nastavlja vezu, ali po njegovim pravilima. Ovde nema ni “lj” od ljubavi.

3. Infantilni muškarac

On odlazi ćuteći, jer ne ume drugačije i nema šta da kaže. U najboljem slučaju će to, umesto njega, uraditi njegova majka ili druga bliska osoba sa kojom vas je upoznao.

Bez obzira na to koliko ima godina, infantilni muškarac nikada nije uspeo da nauči kako da izrazi svoje želje i potrebe. Nije u stanju da identifikuje svoja osećanja i emocije, a samim tim ni da poštuje i razume vaša osećanja i emocije.

4. Kukavica

Znate kako noj zabije glavu u pesak? Ovi muškarci su upravo poput nojeva - sakriju se i prave se da im ništa nije važno, a sve samo zato što su uplašeni zbog odgovornosti koju očekujete.

Drugim rečima, ovakav muškarac nije spreman za vezu sa vama, ali ni za emotivnu vezu sa bilo kim drugim.

5. Umišljen

I dolazimo do umišljenih muškaraca koji će vas ostaviti, bez da trepnu, ili bilo šta kažu. Takvi muškarci misle da su bogom dani i da ne moraju nikome ništa da objašnjavaju.

Ukoliko vam se dogodilo da naiđete na takvog muškarca, a kada on izađe iz vašeg života, budite srećni i obavezno promenite bravu, za svaki slučaj.

Postoji mnogo razloga zbog kojih muškarci napuštaju veze, a suština je ista - veze koje se završavaju na takav način nisu bile bazirane na zdravim osnovama.

Temelj svake veze, bilo da je ona ljubavna ili prijateljska, jeste razgovor. Kad ljudi ne razgovaraju, to je znak da ne poštuju jedno drugo i da im nije stalo do osećanja "druge strane", pa ni do rešavanja problema na koje svi parovi nailaze.

Ukoliko niste srećni u nekoj emotivnoj vezi, trebalo bi da je prekinete. Samoobmana, posmatranje partnera kroz "ružičaste naočare", strah od samoće, strah od budućnosti… sve to može da obmane našu svest. Vezujemo se za osobu koja, čini nam se, može da promeni naš život.

Istina je, međutim, drugačija - jedino mi sami možemo da promenimo naš život. Što pre to shvatimo, to imamo veće šanse da pronađemo pravu sreću.