LEKAR IZNENADIO: I voće može loše uticati na zdravlje

Jedna stvar u njemu ga čini ukusnim i primamljivim. - Fruktoza je na kraju krajeva ipak šećer, sa svim problemima koji od previše šećera proizlaze - kazao je.

Jedna jabuka vas čini zdravim, tri često izazivaju masnu jetru, objašnjava Lekutat.

Kada jetra postane masna, većina pretpostavlja da je to zbog alkohola. Ustvari, u 20 do 30 posto slučajeva to nema veze s alkoholom, nego je posledica previše fruktoze.

To dakle znači da bi trebalo jesti samo povrće? Ne, odgovara Lekutat.

- Bio bih srećan kada bi mnogo mojih pacijenata jelo više voća jer ga generalno ljudi jedu premalo - kaže on.

Ali, vredi razmisliti koju vrstu voća jedemo i koju količinu, jer nije sve voće jednako bogato šećerom.

Dva komada voća, tri povrća

- Banane, jabuke, šljive, imaju mnogo više šećera od narandži ili šumskog voća - objašnjava nutricionistkinja Antje Gal.

Ona preporučuje dnevno pet porcija voća i povrća. Povrće pritom ima prioritet. Primera radi, dva komada voća, tri povrća.

Nije nevažno ni kako se voće konzumira.

- Sveže voće je bolje od obrađenog - napominje Lekutat i dodaje da je u voćnom soku voće visoke koncentracije i brže dospeva u krvotok zbog čega nije pobornik soka od pomorandže ujutro.

Mnogi stručnjaci nisu oduševljeni ni "smutijima".

- Kad pogledate sve sastojke, verovatno ne biste pojeli toliku količinu voća u jednom obroku. Ali u tekućem obliku to se dogodi vrlo brzo - kaže Gal.

Znači li to da treba odustati od smutija i soka od pomorandže? Odgovor je ponovo, ne.

Drugim rečima, konzumaciju voća treba prilagoditi životnom stilu. Ko želi da započne dan sokom od pomorandže, mora i da vežba kako bi potrošio uneseni šećer.

Autor: