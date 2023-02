Ekspert objasnio zašto slanje u ćošak zapravo pogoršava ponašanje deteta

Nisu se svi složili sa objašnjenjem ovog eksperta Svađa, majka, dete, uplakano dete, besna majka



Nema mnogo roditelja koji nekada nisu poslali svoje dete u kaznu u ćošak nakon nekog pogrešnog koraka ili lošeg ponašanja.

Uprkos tome što većina misli da je to efikasan način za disciplinovanje najmlađih, stručnjak za roditeljstvo kaže da to čini više štete nego koristi, prenosi "The Sun".

Logika ove metode je da dozvolite deci da odvoje malo vremena da se smire i razmisle o svom nestašnom ponašanju.

Ipak stručnjak Kervin Rej smatra da to zapravo može da pogorša ponašanje deteta i objašnjava zašto.

