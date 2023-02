Postse*s bluz zaista postoji - Ako ste osetili tugu posle odnosa, to vam je alarm za ove probleme

Dok se većina ljudi posle seksa oseća sjajno i opušteno, pa ih uhvati prijatni dremež neki zapadnu u tugu. Taj osećaj poznat je i kao postkoitalna disforija, a odnosi se na osećaj ekstremne mučnine i tuge koji se javljaju nakon seksa. I to uopšte nije bezazlena pojava.

Najčešće se javlja kod ljudi koji su preživeli bilo kakvu seksualnu traumu ili napad, mada psihološkinja Lori Bet Bisbej kaže da je u svojoj praksi upoznala veliki broj pacijenata koji nisu doživeli traumu, a ipak su se susreli s negativnim osećanjima nakon seksualnog čina.

- Pretpostavljam da se to događa ljudima koji su očekivali više od svojih seksualnih iskustava - rekla je Bisbej za The Post i dodala. - Mnogi ljudi očekuju viši nivo zadovoljstva i intimnosti tokom seksa, kako bi se oslobodili stresa, a kad to izostane, javljaju se razne negativne emocije.

Svakako, prema njenom stručnom mišljenju, postoji razlika između postseks bluza i generalnog naleta emocija koji se može javiti nakon seksa.

- Ljudi mogu i nakon prijatnih i intenzivnih iskustava da plaču ili da se smeju, jer su plač i smeh "izduvni ventili" nakon seksa. To se posebno dešava ako je iskustvo bilo fizički intenzivno, primera radi, snažan ili višestruki orgazam - objašnjava ona.

A ono na šta je važno ukazati je to da prava postkoitalna disforija može dovesti do ozbiljnih problema, poput izbegavanja intimnosti. Srećom, i za to postoji rešenje.

- Pre seksa razjasnite zašto ga imate i zašto ste izabrali tog partnera. Ako osećate krivicu ili sram, ispitajte to pre seksualnog čina - razgovarajte s partnerom, prijateljem ili profesionalcem. Isto tako, ne očekujte da će fizička intimnost rešiti probleme u vezi. Fizička intimnost povećava povezanost, ali za rešavanje problema je potrebno da komunicirate - naglasila je Lori.

Postoji i razlika između polova. Kod žena, postseks bluz mogu da izazovu i hormonalni problemi.

- Imala sam 52-godišnju pacijentkinju koja je išla na terapije svaki put kad bi imala odnose s mužem. U jednom trenutku počela je da izbegava seks. Na kraju smo, kroz detaljnu analizu njenog psiho-fizičkog stanja, utvrdili da je žena ušla u menopauzu - prisetila se dr Bisbej.

- Simptomi menopauze, takođe, su imali negativan uticaj na njen seksualni život. Nekoliko meseci terapije pomoglo joj je da razdvoji fizičke simptome od emocionalnih, te je na samom kraju uspela da obnovi fizički kontakt sa suprugom - zaključila je doktorka, piše Večernji.hr.