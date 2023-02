Limun – saveznik (a ne magični štapić) u borbi za vitku liniju!

Portugalski trgovci su se vratili u Evropu sa novim sortama iz jugoistočne Azije u 16. veku, a dva veka kasnije, agrumi su bili rasprostranjeni i poznati širom sveta.

Ne zna se tačno odakle limun potiče… Agrumi su se uzgajali u južnoj Kini i jugoistočnoj Aziji pre oko 4000 godina. O tome svedoči minđuša pronađena u dolini Inda, izuzetno fine izrade i u obliku limuna, a koja datira iz 2500. godine pre nove ere. Između 400. i 600. godine pre nove ere, limun (Citrus lemon) pojavljuje se i na Bliskom istoku, najpre u starim orijentalnim pričama, kao drvo izuzetne moći. Arapski trgovci su zatim doneli agrume u istočnu Afriku a potom i u Evropu, pre svega u Andaluziju i Siciliju. U Pompeji je pronađen mozaik koji prikazuje limun ali, botaničari tvrde da je on postao zaista popularan tek u srednjem veku, i to zahvaljujući krstašima.Kolumbo je preneo ovaj mirisni i zdravi plod u Amriku, gde se brzo proširio. Portugalski trgovci su se vratili u Evropu sa novim sortama iz jugoistočne Azije u 16. veku, a dva veka kasnije, agrumi su bili rasprostranjeni i poznati širom sveta.

Limunovo drvo – uzgoj

Limunovo drvo nije baš najlakša biljka za uzgoj. Osetljivo je na hladne uslove, uživa i raste samo u uslovima u kojima ima dovoljno toplote, ali je manje zahtevno od ostalih citrusa. Potrebno mu je dovoljno vode, ali se ne nalazi u regionima sa previše kiše. Preferira zemljište koje je bogato peskovitom ilovačom, što plodu daje sjajnu nijansu. Idealni uslovi (12°-38°C, 200-300m nadmorske visine) nalaze se u suptropskim oblastima južnog Mediterana i Kalifornije. Jednom kada limunovo drvo pronađe uslove koji mu odgovaraju, ono raste i cveta.U svetu se podizanje proizvede više od 20 miliona tona limuna. Indija je najveći proizvođač na svetu sa oko 3,5 miliona tona proizvodnje godišnje, dok je Kina druga sa približno 2,8 miliona tona. Na trećem mestu je Meksiko koji godišnje proizvede čak 2,7 miliona tona.

Limun kao hrana i kao lek

Ljudi su limun koristili za aromatiziranje hrane i pića, izbeljivanje štampe na pamuku, proizvodnju parfema, ili kao lek. Limun se koristio i u estetske svrhe, te su recimo francuske dvorske dame crvenile usne limunskom kiselinom. U starom Egiptu i Rimu, limunov sok i limunovo ulje koristili su se za lečenje uobičajenih bolesti kao što su prehlada i groznica. Grci i Rimljani su tvrdili da se limun može koristiti da bi se pomoglo ljudima da prežive ujede zmija!U prošlosti su jevrejske babice koristile limunovo ulje da bi olakšale trudnoću i porođaj. U Kini se limunovo ulje koristilo za lečenje raznih bolesti kao što su bronhitis, paraziti, krvarenje desni, malarija i žgaravica. Limunov sok se takođe koristio za lečenje različitih gastrointestinalnih problema kao što su dijareja, dizenterija i sporo varenje. Uz to, neka društva u Evropi, Aziji i na Bliskom istoku koristila su limunova antiseptička i antibakterijska svojstva, za lečenje rana i sprečavanje inficiranja posekotina.U Evropi, tokom srednjeg veka i remesase, limun su dosta koristili za lečenje raznih bolesti. Između ostalog, Evropljani su limun koristili za lečenje morske bolesti, gastrointestinalnih poremećaja i migrene, kao i za lečenje astme, parazita, zubobolje i nesanice. U srednjem veku u Francuskoj su od limunove kore i muškatnog oraščića pravili napitak poznat kao „karmelićanska voda“ za koji se verovalo da obnavlja nečiju mladost, oživljava energiju i pomaže u jačanju mentalnog zdravlja. Sredinom 18. veka otkriveno je u da se limun može koristiti protiv skorbuta na dugim putovanjima usled čega je Kraljevska engleska mornarica usvojila je politiku da njeni mornari obavezno nose i limun na putovanja!Dalja istraživanja dovela su do saznanja da limunov sok ima pozitivne efekte zbog izrazito visokog sadržaja vitamina C. Osim toga, prisutne su i druge korisne supstance kao što su vitamin A, vitamin B i minerali neophodni za pravilno funkcionisanje ljudskog organizma.

Prednosti limunovog soka

Voda od limuna napitak je napravljen od vode pomešane sa svežim limunovim sokom. Za ovu vrstu vode se često tvrdi da ima različite zdravstvene prednosti, uključujući poboljšanje varenja, poboljšanje fokusa i povećanje nivoa energije. Može se konzumirati kao toplo ili hladno piće koje ima brojne prednosti. Odličan je izvor antioksidansa vitamina C, koji pomaže u borbi protiv infekcija, apsorpciji gvožđa i u stvaranju kolagena. Limun takođe sadrži antioksidans limonen, za koji se pokazalo da pomaže u borbi protiv određenih oblika raka, iako je potrebno više istraživanja da bi se to podržalo.Limunov sok je niskokaloričan način za aromatiziranje pića i recepata; 30 mililitara ima svega 8 kalorija. Takođe se smatra da pomaže u pri gubitku težine, te je popularan deo mnogih dijeta. Pomaže da ostanete hidrirani a pomaže i kod prenošenja hranljivih materija do ćelija, kao i transporta otpada iz tela. Pored toga, istraživanja pokazuju da povećana hidratacija može ubrzati razgradnju masti i povećati njen gubitak.

Limun i đumbir za skidanje kilaže

Pored limuna, đumbir je takođe odličan saveznik u borbi za vitku liniju. Čaj od đumbira sa limunom pomaže smanjenu obima struka i viška na stomaku. Pokazalo se da ova kombinacija smanjuje insulinsku rezistenciju, pomažući u smanjenju uskladištene masti u ljudskom telu. Svega jedna do dve čaše tople vode pomešane sa limunom i đumbirom, i to najbolje u ranim jutarnjim satima, pomoći će vam da “istopite” salo na stomaku. Limun i đumbir sa zelenim čajem čine idealnu kombinaciju za čaj za detoksikaciju, a odličan je kao popodnevno piće, najbolje posle ručka. Ipak, nemojte se zavaravati da je limun magična biljka koja će vam pomoći pri mršavljenju čak i ukoliko ne promenite navike u ishrani. Limun zaista pomaže zbog svojih sastojaka, ali potrebno je i da napravite napor i poboljšate svoju ishranu – uobročite se i ubacite u jelovnik sveže voće i povrće. Pored toga, neophodno je da se bavite makar nekom fizičkom aktivnošću. Ukoliko niste ljubitelj napornog vežbanja ili trčanja, lagana duga šetnja će sasvim lepo probuditi sve uspavane mišiće, pogotovo ukoliko vam postane rutina nakog poslednjeg obroka. Takođe, trudite se da izbegavate lift, automóbil i prevoz, i idite peške kad god vam se za to ukaže prilika.

Herbafast i limun

Da biste ubrzali korak ka svom novom načinu života – u kojem jedete umereno i zdravo, vodite računa o svom telu i krećete se - Herbafast Fiber sa ukusom limuna je idealan izbor za vas. Čak i ako ste navikli da hranu koristite kao utehu!

Ovaj prirodni preparat sa sa kompleksom vitamina i minerala pomaže pri regulisanju zdrave telesne težine jer sadrži najveću količinu biljnih vlakana koja vezuju vodu i zauzimaju prostor u želucu, dolazi do povećanja osećaja sitosti te je potreba za hranom drastično manja. Na putu kroz telo, Herbafast Fiber pomaže da se masnoće ne vezuju i sprečava stvaranje masnih naslaga. Kompleks vitamina i minerala u kombinaciji sa vlaknima jača imunitet i pomaže da ostanemo zdravi dok mršavimo. Toksini i štetne materije se ubrzano izbacuju iz organizma zahvaljujući ovom napitku za mršavljenje, a posebno vitaminu C iz limuna!

Herbafast Fiber dokazano smanjuje telesnu težinu i povećava osećaj sitosti, što je potvrdila Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA).

Autor: Pink.rs