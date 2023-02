Vode u monotoniju i raspravu: 10 najčešćih grešaka parova u dugim vezama

Greške su samo deo veze, namenjene su da se prave i iz njih možete naučiti kako da u budućnosti budete bolji.

Međutim, ukoliko gradite vezu na njima i ne pokušavate da ih promenite, moguće je da će u jednom trenutku doći do monotonije, a čak i raskida.

Evo koje greške parovi u dugim vezama najčešće prave:

1. Udaljivanje od prijatelja

Ako vas u nekom periodu, vaša veza udalji od onih koje volite – to nije zdravo. Okej je da u nekim trenucima budete sami sa svojim partnerom i da ne možete svaki put da izađete sa svojim drugaricama, ali ako ste primetili da polako izostajete sa svakog važnog rođendana ili retkih okupljanja porodice – to je znak da vaša veza nije dobra za vas.

2. Upoređivanje veza

Teodor Ruzvelt je lepo rekao: “Poređenje je kradljivac radosti.” Ovo je veoma važno za vašu vezu. Vi i vaš partner nikada nećete na isti način raditi nešto kao i ostali. Nećete raditi isti posao, imati istu prošlost ili platu kao neki drugi parovi, tako da je bitno da se fokusirate na život koji zajedno stvarate, a ne na život koji mislite da treba da imate jer ga neko drugi ima.

3. Forsirate vezu

Veze nisu uvek lake jer je ljubav komplikovana, ali u svojoj srži, ljubav ne treba da bude takva. Prestanite da pretvarate vezu u nešto što samo vi želite i fokusirajte se na voljenje i upoznavanje vašeg partnera. Ostalo će sve doći na svoje mesto i biće kako treba – sigurno!

4. Izbegavate priču o nekim većim pitanjima, dok ne postanu problem

Zabavljate se već godinu dana, stvari idu odlično međutim, saznali ste da vaš partner ne želi da ima decu, a vi želite veliku porodicu, ili on jednostavno ne vidi problem u tome da radi do kasno i vikendima, dok vi želite da provodite više vremena zajedno. To su pitanja koja moraju da se odmah rešavaju u vezi, jer ako ih ostavite nerešenim na početku, samo će se pretvoriti u ogroman problem kasnije.

5. Ne komunicirate kako treba

Komunikacija je ključ zdrave i srećne veze. Kada ne izdvajate vreme da popričate svakog dana, to bi moglo da stvori problem. Ovo može uticati na vaše raspoloženje i prerasti u ozlojeđenost, što može dovesti do prekida intimnosti sa vašim partnerom.



Foto: Shutterstock

6. Mislite da uvek sve može da bude savršeno

Niko ne može uvek biti savršen. Morate znati da vaš partner čini sve najbolje što ume, ali ne može sve ispasti super. Budite tu da ga volite i podržavate, pa čak i ako nekad uradi nešto pogrešno. Ukoliko vi pokažete poštovanje prema njemu, (u većini slučajeva) pokazaće i on vama.

7. Ne pokazujete poštovanje

Kada uđete u vezu sa nekim, morate jedno drugom da pokažete određeno poštovanje. Biti sebična i nepromišljena prema njegovim osećanjima će se samo završiti raskidom i bolom. Poštujte njegove odluke i njegovu ličnost.

8. Volite “ideju”, a ne osobu

Ponekad je lako zaljubiti se u ideju te osobe, a ne baš u osobu koja je zaista. Možda vam se sviđa činjenica da on ima dosta novca ili kako izgleda bez majice, ali su to samo površni detalji koji se mogu promeniti u sekundi. Važno je da se zaljubite u osobu koja zaista pokazuje kakva je, a ne u površne stvari koje vas čine srećnim.

9. Posesivnost

Ovo je nešto kroz šta ne prolaze baš svi parovi, ali ako se ipak desi – može biti klizav put do nečeg što vas može povrediti. Kada je jedna strana posesivna, druga će se osećati da nije voljena. U nekim slučajevima, to može dovesti do emotivnog zlostavljanja, tako da je bitno da se rešite te “crvene zastavice” odmah!

10. Građenje veze na površnim stvarima

Neki ljudi grade veze na stvarima koje nisu večne. Ako je bazirana na seksu, izgledu ili novcu, postoji dobra šansa da će doneti ogromne i ozbiljne probleme kasnije. Nekad ćete imati sreću da pronađete sve u jednom, ali dobro znamo da trenutno lepo “muvanje” nije isto što i srećna duga veza.

