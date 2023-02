Kolagen- najvažniji i najmoćniji „lepak“ na svetu!

Kolagen kroz istoriju

Ljudsko telo sastoji se od mnogo proteina. Najvažniji i najrasprostranjeniji je svakako kolagen. On čini skoro 40% svih proteína u telu. Koren reči „kolagen“ seže do grčke reči kolla, što znači lepak. Ovaj podatak može vam pomoći da malo bolje shvatite važnu vezivnu ulogu koju on ima u našem organizmu.

Ali, o tom, po tom. Hajde da prvo vidimo kakva je uloga dodeljena kolagenu kroz istoriju.

U tradicionalnoj kineskoj medicini, Ejiao (eđiao– želatin od magareće kože) koristi se odvajkada. U drevnim spisima ostale su zabeležene mnoge priče o važnim istorijskim figurama koje su kolagen koristile na ovaj način.

Za početak, Cao Zhi (192-232), veliki pisac, bio je neprirodno mršav. Nakon što je probao kolagen, odnosno eđiao, toliko se okrepio da je ovu supstancu nazvao čudesnim eliksirom i nije se libio da o njoj piše i priča svima koji bi želeli da ga čitaju i slušaju. Druga priča nas upoznaje sa jednom od četiri velike lepotice stare Kine. U pitanju je Jang Juhuan koja je živela u vreme dinastije Tang (618-907), koristila je drevni kolagen za lice. O njenoj koži su se ispredale bajke, a ostalo je zabeleženo perom pesnika Ksiao Ksingzaoa koji je, očaran njenom lepotom, stihovima pohvalio Eđiao supu od pirinčanog vina, oraha, crnog susama i kristalnog šećera – koju je ova lepotica jela svaki dan.

Iz nešto “novije” istorije, ostala je priča o Li Hongzangu, ministru na dvoru dinastije Ćing (1644-1911), koji je otputovao u Britaniju 1896, kada mu je bilo već 74 godine. Tokom dugog putovanja uzimao je lekove iz carske palate, uključujući eđiao, i u Kinu se vratio u poznoj starosti ali, dobrom zdravlju!

Šta je kolagen?

Dakle, kolagen je najvažnija belančevina u ljudskom organizmu. Njegova funkcija je da brine za stanje kože, očne jabučice, kostiju, kose i noktiju. Po najnovijim istraživanjima, količina kolagena i brzina njegovog stvaranja u organizmu određuje realan biološki uzrast čoveka. To se najbolje vidi po koži jer, kolagen čini čak 70% belančevina na koži.

On se nalazi još i u kostima, mišićima, tetivama gde se formira svojevrsna “skela” zadužena za stabilnost i strukturu organizma. Kolagen se u organizmu stalno obnavlja- u isto vreme nestaje, i proizvodi se iz ćelija koje ga hrane. Nažalost, s vremenom se ta razmena usporava, te nastaje deficit kolagena. Ovo usporavanje počinje između dvadesete i tridesete godine. Znamo. Očekivali ste da je mnogo kasnije ali, ne. Vreme da počnemo da mislimo o kolagenu je već u kasnim dvadesetim!

Kako nadoknaditi kolagen?

Pre svega, naš organizam proizvodi prokolagen, od kog kasnije nastaje kolagen i to kombinujući 2 amino kiseline- glicin i prolin. Za ovaj proces potreban je vitamin C, se te stoga preporučuje da suplementi ovog vitamina budu redovna rutina u brizi o zdravlju.

Određene namirnice mogu doprinetu čitavom procesu te se preporučuju jaja, pšenica, mlečni proizvodi, kupus, špargla, svinjska i pileća kožica, susam, sočivo, kokos- kako bi vaše telo bilo dovoljno motivisano da ubrza proces proizvodnje. Ipak, jedna namirnica se izdvaja od ostalih po pitanju učinkovitosti.

To je goveđa kost, od čije supe možete biti sigurni da ste obezbedili dovoljno nutritijenata za proizvodnju kolagena. Uostalom, mnoge dame iz Holivuda se kunu u ovu supu i svakodnevno je konzumiraju.

Kolagen i suplementi

Goveđi želatin, odnosno kolagen u prahu- kolagen je u svom najčistijem obliku! A kako se konzumira goveđi želatin? Dve kašičice želatina treba da rastvorite u vodi, tačnije u 50 ml vode. Ostavite da prenoći i ujutro konzumirajte.

Kao suplement, najčešće ćete naići na hidrolizovani kolagen, jedan od najčešćih oblika kolagena u dijetetskim suplementima. On se sastoji od manjih peptida molekulske mase do 5000 Da. U ovakvom stanju, kolagen stimuliše regeneraciju kolagenskog tkiva, povećavajući sintezu kolagena i sintezu glikozaminoglikana i hijaluronske kiseline. Apsorpcija hidrolizovanog kolagena iz dijetetskih suplemenata je oko 90%, dok je apsorpcija kolagena iz hrane manja od 30%.

Zdravstvene prednosti kolagena

Pored toga što unapređuje zdravlje kože, kolagen olakšava bolove u zglobovima, jača kosti, povećava mišićnu masu i pozitivno deluje na zdravlje srca. Sve to su razlozi da počnete da koristite suplement kolagena, uz koji toplo preporučujemo neki od BiVits preparata koji sadrže Vitamin C, kako bi se kolagen bolje apsorbovao i zadržao u organizmu.

Autor: Pink.rs