Reumatske bolesti sve češće

Reumatske bolesti su jedan od najčešćih razloga za dolazak kod lekara što ni ne treba čudi jer njihova učestalost raste iz godine u godinu, pre svega zbog se starije populacije u našoj zemlji.

Ove bolesti uglavnom napadaju zglobove, mišiće, tetive i ligamente, a neke se javljaju i kod mladih i najvećem broju slučajeva su posledica autoimunih poremećaja.

Žene su sklonije nekim oblicima reumatskih bolesti, kao što su lupus, reumatoidni artritis, skleroderm i fibromijalgija dok su muškarci skloniji gihtu. Najčešći simptom je bol, a oteklina zglobova i smanjena funkcija su karakteristični znakovi. Lečenje zahteva individualni pristup i stalno praćenje funkcionalnog statusa bolesnika i zato je bitno da kroz ceo taj proces imate podršku lekara kom možete da verujete.

Lupus – bolest koju nije lako dijagnostifikovati

Lupus je autoimuno oboljenje koje dovodi do upala unutar tela i širokog spektra simptoma. Još uvek nije utvrđeno šta uzrokuje ovu bolest, ali je poznato da u njenom nastanku učestvuje više faktora, kao što su nasledne sklonosti, hormoni pa čak i stres.

Kod ljudi koji su podložni ovom oboljenju, upravo su uticaji okruženja ti koji dovode do grešaka u funkcionisanju imunog sistema. Njegov zadatak je da štiti telo od štetnih agenasa spolja, ali kada dođe do grešaka, imuni sistem se usmerava prema vlastitim tkivima što prouzrokuje brojne probleme u našem organizmu. Ovaj proces može dovesti do manjih ili većih gubitaka, kao što su oštećenja organa i tkiva, i obično pogađa zidove krvnih sudova, kožu, bubrege, zglobove, pluća i druge organe.

Lupus takođe može uzrokovati osip u obliku leptira, osetljivost na sunce, promene na noktima, umor, gubitak kose, blede i modre prste, i druge simptome. Da bi se potvrdilo oboljenje, ne postoji jedan precizan test, ali postoji niz laboratorijskih analiza i dijagnostičkih metoda, kao što su test krvi za antinuklearna antitela i biopsija tkiva.

Reumatoidni artritis – bolest za koju još uvek nema leka

Reumatoidni artritis je široko rasprostranjena bolest. Procenjuje se da je ova bolest dijagnostifikovana kod trećine populacije u Evropi i oko 70 hiljada ljudi u našoj zemlji. Radi se hroničnoj i progresivnoj autoimunoj bolesti, za koju još uvek nije nađen adekvatan lek i zato je pravovremeno postavljanje dijagnoze i agresivno lečenje presudno za dalji razvoj bolesti i prognozu pacijenta.

Reumatske bolesti su najčešći razlog za odsustvo sa posla i ranije penzionisanje, zbog invaliditeta koji mogu da ih izazove. Rano prepoznavanje simptoma je ključno za uspešno lečenje, koje zavisi od toga da li je dijagnoza postavljena na vreme. Reumatoidni artritis počinje sa bolovima u sitnim zglobovima šaka i stopala, koji su simetrični i pojavljuju se tokom noći i tokom jutra. Kratkotrajna jutarnja ukočenost je uobičajena, ali ako traje duže od 30 minuta, to je znak da treba potražiti medicinsku pomoć.

Giht

Giht je teška vrsta artritisa koja pogađa zglobove i uzrokuje upale i otoke. Iako nema specifičnog leka za giht, kontrola ove bolesti je moguća kroz terapiju i promene životnih navika, posebno u ishrani. Giht se javlja kada se u krvi nalazi previše mokraćne kiseline, koja se stvara tokom procesa varenja hrane, a ne može da se izbaci. Napadi gihta se obično javljaju tokom noći i traju od 3 do 10 dana.

Uzroci gihta su nepoznati kod velikog broja obolelih, ali se sumnja da ga prouzrokuju genetska predispozicija, loša ishrana i životni stil. Da bi se sprečili napadi gihta, potrebno je izbegavati crveno meso, plodove mora i ribu ali i velike količine alkohola. Važno je napomenuti da povrće sa visokim sadržajem purina ne izaziva napade gihta. Fruktoza i veštački šećeri, prisutni u industrijskim pićima zaslađenim fruktozom, takođe povećavaju rizik za giht.

S druge strane, proizvodi sa malo masnoća, soja i sojini proizvodi, kao i vitamin C, smanjuju nivo mokraćne kiseline u krvi i smanjuju rizik za giht. Mlečni proizvodi sa malo masnoća, kao što su jogurt i sir, takođe pomažu u kontroli mokraćne kiseline. Važno je da pacijenti sa gihtom u svoju ishranu treba da uključe što više ovih namirnica kako bi sprečili nove napade i održali giht pod kontrolom.