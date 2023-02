Curenje nosa: Zašto nam curi nos?

Curenje nosa istovremeno brani naš organizam i šalje nam signal da nešto nije u redu!

Nos kao veliki filter vazduha

Kažu da je nos jedan veliki filter vazduha – pitate se šta to znači?

Pravilno disanje je disanje kroz nos. Tada do sistema za disanje dolazi zagrejan vazduh, navlažen i očišćen od prašine i drugih čestica. Kada kažemo da je nos naš filter, mislimo na to da on kontroliše šta udišemo i na taj način štiti naša pluća.

Kada naš nos putem kontrole detektuje da je vazduh čist, on ga samo propušta. Međutim, kada sluzokoža nosa registruje “neprijatelja” alergena, virusa, bakterija, nos počinje da proizvodi veće količine sluzi. Curenje nosa je njegov odbrambeni mehanizam.

Curenje nosa – uzroci

Međutim, kako bi nas dobro zaštitio, naš nos je veoma osetljiv, pa nekad reaguje i na bezazlene uzroke poput hladnog vazduha zimi ili ljutitog mirisa luka. Ipak, postoje brojni “opasniji” uzroci curenja nosa:

• kijavica – rinovirusi dospevaju u nos i razmnožavaju se, čime izazivaju upalu sluznice; tada u nosu počinje da se luči tečnost koja teži da ubije prisutan virus.

• curenje nosa – neki lekovi koji se koji se koriste za lokalnu primenu u nosu (nazalni dekongestivi), kao i neki antihipertenzivi, lekovi za oralnu kontracepciju, imaju za posledicu reaktivno curenje iz nosa.

• aerozagađenje može izazvati povećano curenje nosa (setite se skorašnjeg problema o zagađenosti vazduha).

PropoMucil® PHYSIO za zdrav nos!

Kako bismo sprečili ulazak štetnih materija, preporučuje se redovna higijena nosa. U terapiji ispiranja nosa savetuje se da se koriste:

• fiziološki rastvori – pogotovo osobama sa alergijama preporučuje se redovno ispiranje nosa u doba povećane koncentracije alergena u vazduhu, posebno pre spavanja; ispiranje nosa preporučuje se i u periodima kada se zbog spoljašnjih uslova, klima uređanja i/ili grejanja sluznica nosa isušuje.

• inhaliranje biljnim etarskim uljima (nana, eukaliptus, bosiljak, majoran, žalfija).

• kapi za nos – sa vazokonstriktorima, dva do tri puta dnevno, uglavnom uveče, da bi pacijenti lakše spavali, ali je njihova upotreba ograničena na 3-5 dana.

Autor: Pink.rs