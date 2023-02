Dobro pogledajte svog partnera - ovo je detalj koji odaje NAJBOLJE LJUBAVNIKE

Nije mali broj onih koji tvrde da oblik nosa kod muškaraca može da otkrije njihov karakter i da se u tom pogledu znatno razlikuju oni koji imaju prćast nos, „mesnat“, kukast ili pravilan nos. Oblik nosa kod muškaraca može mnogo da govori o njihovom karakteru, smatraju stručnjaci.

Oni tvrde da prćast nos odaje staloženog, praktičnog i razumnog muškarca, uvek spremnog da pomogne osobama koje voli. Rado je u centru pažnje, koju privlači duhovitim opaskama. Ambiciozan je, dobro čuva tajne i nije za ljubavne avanture.

Takozvani “mesnat” nos krasi emotivne, velikodušne muškarce, koji vešto skrivaju osećanja. Odlični su ljubavnici, ali će verovatno ostati sami do kraja života ako se ne ožene do četrdesete godine. Najveći problem im predstavlja to što vole da dominiraju u vezama.

Pripadnici jačeg pola sa kukastim nosom izgledaju kao uporne, stabilne i snažne osobe, a zapravo su nesigurni i nesposobni da sami rešavaju probleme. Smatraju da su uvek u pravu, nestrpljivi su i skloni svađama, a u vezama ih najviše privlači seksualna komponenta.

Pravilan nos imaju lako zaljubljivi, verni i ljubomorni muškarci, koji teže dugim vezama i uživaju u osvajanju stidljivih dama. Radoznali su i rado eksperimentišu, sve duboko analiziraju, uobraženi su i omalovažavaju slabije.

