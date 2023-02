NIJE PRELJUBA: Ovo najviše plaši muškarce u vezi, a ne žele da priznaju

Muškarci retko kada priznaju svoje strahove

Ako spoljni uticaji ugroze muškarčevu snagu ili sposobnost, on može da iskusi anksioznost, stres i očajničku želju da povrati kontrolu. Međutim, budući da je manje verovatno da će muškarci nego žene podeliti svoja osećanja, tiha teskoba utiče na njihove odnose na neopisive načine.

On želi da reši, progura ili odagna svoje strahove, ali ne želi da ih prizna drugima.

U međuvremenu, njegova partnerka može da oseti njegovu zabrinutost, ali možda neće moći da uperi prst na problem, što rezultira nepovezanošću i nedostatkom razumevanja. Mogla bi da pomisli da je distanciran, da vara, da je nezainteresovan ili još gore. Ali obično nije tako komplicirano. Samo je zabrinut oko stvari.

Ali u tome leži glavni izazov za zdravu dinamiku odnosa – on to želi da reši sam i stoga to ne uspeva komunikacijom, a njegova partnerka zna da nešto nije u redu, ali ne zna šta je to i može pretpostaviti da ima neke veze s njom, čak i ako nema.

Dakle, čega se muškarci plaše?

Ovo je sedam stvari kojih se muškarci najviše boje u vezama:

1. Zarađujem li dovoljno novca?

Novac je veliki problem, ali ne radi se samo o gotovini, već o tome koliko veruje da vredi.

Novac predstavlja samovrednost. Percipirana vrednost – od strane sveta, od strane nadređenog, od strane njegove porodice… Sigurnost – za sebe, za svoju porodicu.

Fleksibilnost – životni stil, zbrinjavanje porodice. Dostignuće – za sebe i u očima drugih. Buduća razmatranja – koledž za decu, penzija, venčanja, odmori…

Iako žene takođe rade i pridonose tim stavkama, mnogi će muškarci zarađivanje novca i ispunjavanje finansijskih obveza smatrati svojom odgovornošću.

Kako možete pomoći?

Ostanite aktivni u finansijama. Plaćajte sve račune zajedno, bez obzira ko daje koliko. Zajednički napor znači da oboje rešavate izazove, a stres delite.

2. Jesam li dovoljno postigao u životu?

Muškarci se često osvrću unatrag i pitaju se: Šta sam uradio u životu? Koja je moja ostavština? Hoće li me na neki način pamtiti? Da li je to ono što želim? Jesam li srećan? Da li je negdje drugde trava zelenija?

Ova samoprocena dovodi do toga da se pitaju žive li život punim plućima.

Kako možete pomoći?

Razgovarajte s njim o tome bez osuđivanja. Razgovarajte o tome koje su njegove kratkoročne i dugoročne aspiracije, šta želi za sebe, a šta mu je potrebno od vas da bi to ostvario…

3. Hoću li izgubiti posao?

Posao mu je velika stvar, posebno u teškim ekonomskim vremenima. Ovaj strah navodi muškarce da se usredsrede na svoj posao. Dok usmeravaju svoju pažnju na to, druge stvari pate od nedostatka pažnje – porodica, veza itd.

On to verovatno ne radi namerno, ali to dovodi do toga da se žene pitaju zašto ga više nije briga ili se više ne trudi.

Kako možete pomoći?

Priznajte problem i stres koji ga prati. Podsetite ga da ste zajedno u ovome. Ako vam život baci krivu loptu, bićete tu – s njim i za njega. Istovremeno ga nežno podsetite da mu je potrebna ravnoteža. Posao i novac mogu doći i otići … ali vi ste tu i tu treba da bude i njegov trud.

4. Starim li?

Muškarci brinu o svojim godinama i privlačnosti. Pronalaženje sedih vlasi, gubitak vida ili stalni umor – te s nesigurnosti su kombinacija društvenog pritiska, samoprocene i osećanja mučne smrtnosti.

Kako možete pomoći?

Kao i vi, on želi da zna da ga još uvek smatrate privlačnim. Dajte mu do znanja … i pokažite mu.

5. Gubim li zdravlje?

Bilo da je to rezultat čistog odugovlačenja ili invazivnih testova, mnogi muškarci mrze lekare – sve dok problem ne postane veliki i nešto što se ne može izbeći. U isto vreme, on je zabrinut…

Kako možete pomoći?

Podsetite ga da ako želi da vidi unuke kako diplomiraju, mora da ostane u formi i ide na redovne preglede kod lekara.

6. Da li je moja partnerka seksualno zadovoljna?

Ovo pitanje je škakljivo. On želi da zna da radi svoj posao u krevetu, ali ne želi da zna ako ne radi.

Kako možete pomoći?

Razgovarajte s njim nežno. Ako on ne radi nešto što volite, nemojte mu reći šta to on radi pogrešno. Razgovarajte s njim o tome šta vas napaljuje. Što zabavnije o ovome razgovarate, manja je verovatnoća da ćete mu povrediti ego. A dobitak od onoga što volite će se povećati jer će on znati i hteti.

7. Jesam li dobar roditelj?

Ako razmišlja o očinstvu ili je već otac, većina muškaraca brine o svojoj sposobnosti o prenošenju znanja, ali i ne prenošenju loših delova iskustava svojih roditelja i detinjstva. Želi da bude uravnotežen, dobar tata.

Kako možete pomoći?

Ne postoji knjiga pravila za roditeljstvo – to je težak zadatak. Razgovarajte s njim o svojim strahovima, jer žene takođe brinu o majčinstvu, i pitajte ga o njegovim strahovima. Deleći slične probleme, oboje možete biti ranjivi.

Iznad svega, žene treba da znaju da su muškarčevi strahovi njegovi strahovi i da ga ništa što ona može da uradi neće naterati da ih preboli. Prvo mora da prizna strah, a zatim krene na put suočavanja s njima.

Iako ona može da stvori okruženje koje je sigurno za njega da razgovara o stvarima, ipak je njegov izbor da to uradi. Nije njen posao da ga natera na to, niti je njen neuspeh ako on to ne učini. Najbolje što može da uradi je da bude tamo za njega

