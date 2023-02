Sanjali ste kako VARATE partnera? Stručnjak za snove otkriva šta to znači i da li treba da se ZABRINETE

Ovakvi snovi nisu tako retki.

Sanjali ste da ste prevarili partnera i pitate se šta to znači? Neki se odmah zabrinu i objašnjenje traže u sanovniku, a ovoga puta stručnjak za anlizu i značenje snova, Tereza Čeng priskače u pomoć.

Kako ona tvrdi, takvi snovi su potpuno normalni i to je zapravo poprilično uobičajeno. Tereza Čeng ispričala je šta vam um poručuje ako redovno sanjate da imate aferu.

– Nije čudno ako sanjate da imate aferu. Ali, pitate se šta sve to znači? Afere su vrlo česta tema snova. Svako ih ima, čak i oni koji su u dugim i zdravim vezama. To je potpuno normalno jer su ljudi znatiželjna bića i u svojim snovima možemo sigurno istraživati ​​erotske želje bez da ikoga da povredimo. Nema potrebe da osećate krivicu. Varanje u snovima je normalna pojava. To ne znači da želite da varate, ali to je obično znak da varate sami sebe u nečemu, a vaš zadatak je otkriti što je to nešto – objasnila je ona.

– Kada se to dogodi, ključna je prva reč koja vam padne na pamet kada pomislite na tu osobu. Ta povezanost koju imate s tom osobom je ono sa čime vaš sanjarski um želi da postanete intimniji. Možda je to neka osobina koju morate bolje da razumete u sebi ili neki aspekt sebe koji poričete, ili nešto što morate da otkrijete u sebi. Na primer, ako vam se vaš kolega ne sviđa, ali on ima sjajan smisao za humor, a vi ste skloni da život shvatate preterano ozbiljno, vaš sanjarski um ‘uvalio vas je’ u romansu s tim kolegom kako bi vas podstakao da se razvedrite – kaže Tereza.

Ona je dodala je da je važno da zapamtite da se san nikada ne odnosi na osobu s kojom varate, već da je sve u vama i onome na čemu je potrebno da radite, odnosno koje aspekte vaše ličnosti morate da razvijete, razumete ili da prihvatite u sebi kako biste se razvijali.

– Ako vaš san uključuje partnera koji vas vara, značenje se prenosi na vaš odnos. Možda ste vi ili vaš partner bili preokupirani i zanemarujete svoju vezu. Ili vam možda posao, ili interes, ili čak voljeni kućni ljubimac oduzimaju mnogo vremena, ili su možda stvari postale previše rutinske između vas dvoje u spavaćoj sobi. Vaš sanjarski um koristi taktiku šoka kako bi vašu budnu pažnju privukao natrag na vaš odnos – objasnila je ona i dodala da ako se sanjali bivšeg partnera, nema razloga za paniku.

To ne znači da ste još uvek zaljubljeni u osobu iz prošlosti.

