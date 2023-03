7 pitanja koja pacijentkinje najčešće postavljaju ginekolozima

Na sedam čestih i važnih pitanja o ženskom zdravlju odgovara dr Jelena Ostojić, specijalista ginekologije i akušerstva u Klinici za reproduktivnu medicinu PRONATAL BEOGRAD

Da li osoba koja je nosilac HPV virusa treba da primi vakcinu?

Vakcninu protiv HPV bi trebalo da prime sve osobe starosti do 26. godine života, a najbolje pre prvog seksualnog odnosa. Ako je osoba već imala seksualne odnose i inficirala se HPV virusom, ona i dalje može da primi vakcinu, jer ukoliko se infekcija ispolji, vakcina deluje kao terapija, a pritom je i zaštita od ostalih sojeva virusa. Pojedini lekari vakcinaciju preporučuju i osobama do 45. godine, objašnjava dr Jelena Ostojić, ginekolog iz klinike Pronatal Beograd.

HPV vakcina dostupna je u Srbiji i štiti od devet tipova HPV-a, što predstavlja visok stepen zaštite. Istraživanja pokazuju da vakcina smanjuje rizik od raka grlića materice za 90%.„Sve nedoumice o HPV vakcini možete da razjasnite kod nas u Pronatalu. Mi radimo i HPV tipizaciju i zaista se maksimalno posvećujemo svim pacijentima, a posebno mladima uz veliku želju i cilj da podignemo svest o značaju preventive“, kaže dr Ostojić.

Kada se koristi pilula za „Dan posle“?

Pilula „Dan posle“ zapravo nije metoda kontracepcije i ne treba joj često pribegavati da bi se izbegla trudnoća. Koristi se jednokratno u slučajevima kada je postojao odnos bez zaštite, a žena zaboravila da uzme kontraceptivnu pilulu tog dana ili je zaštitno sredstvo (kondom) bilo oštećeno (puklo). Ova pilula deluje tako da sprečava da se eventualno oplođena jajna ćelija zakači za zid materice i omogući razvoj ploda.Najbolje je da se uzme u toku prva 72 sata od seksualnog odnosa, objašnjava naša sagovornica.

Kako izgleda normalan vaginalni sekret, a kako onaj koji je znak neke infekcije?

Vaginalni sekret je normalna pojava. Količina, i miris i nijanse boje mogu da variraju. Boja može da varira od prozirne do mlečno belkaste, u zavisnosti od menstrualnog ciklusa. Ipak, treba znati kada je to normalna pojava, a kada se radi o promeni koja zahteva lečenje. Normalan sekret je proziran ili beličast, bez neprijatnog mirisa.„Međutim, ukoliko primetite da je vaginalni sekret gušći i tamniji od uobičajenog i da pri tom ima neprijatan miris, trebalo bi da odete na ginekološki pregled. Ovi simptomi ukazuju na razvoj vaginalne infekcije, za šta je potrebna dijagnostika, a potom i lečenje koje će propisati ginekolog. Nelečene vaginalne infekcije izazvane bakterijama, virusima i gljivicama mogu dovesti do ozbiljnih oboljenja i problema sa začećem“, kaže dr Jelena Ostojić iz klinike Pronatal Beograd.

Kako da posumnjam na policistične jajnike?

Neredovni menstrualni ciklusi ili njihov izostanak, obilno ili oskudno krvarenje, problemi sa začećem, pojava maljavosti i akni mogu ukazivati na sindrom policističnih jajnika – najčešće hormonske bolesti kod žena i najčešćeg razloga izostanka ovulacije.„Za postavljanje dijagnoze neophodan je pregled ultrazvukom koji će u slučaju policističnog sindroma pokazati prisustvo velikog broja sitnih folikula na jajniku, kao i laboratorijska analiza hormona koja pokazuje povišen nivo muških polnih hormona – testosterona, povišen LH hormon i izmenjene vrednosti estrogena. Sindrom je usko povezan s neosetljivošću na insulin, zbog čega je učestalije obolevanje od insulinske rezistencije i šećerne bolesti.Žene sa policističnim sindromom zahtevaju češće lekarske kontrole, jer je sindrom policističnih jajnika povezana sa nizom oboljenja kao što su Insulinska rezistencija i posledično dijabetes, objašnjava dr Jelena Ostojić, ginekolog iz klinike Pronatal Beograd.

Da li su neredovne menstruacije razlog za brigu?

Za menstruacije kažemo da su neredovne ako je menstrualni ciklus kraći od 24 ili duži od 38 dana, objašnjava naša sagovornica.Neredovni menstrualni ciklusi mogu da budu posledica hormonskog disbalansa, stresa, pojave i razvoja mioma i cista na jajnicima. Neredovan ciklus mogu da izazovu i endometrioza, policistični jajnici, ulazak u perimenopauzu i/ili menopauzu. I oboljenja štitne žlezde, gojaznost i neki lekovi spadaju u moguće uzroke neredovnih ciklusa. U slučaju da su vam menstruacije neredovne i posebno ako su praćene bolovima, obavezno se javite lekaru, savetuje dr Ostojić.

Čemu tačno služi kolposkopija?

Kolposkopski pregled je metoda u primarnoj prevenciji karcinoma grlića materice i kao takva je nezamenljiva u dijagnostici promena na grliću. Svaka žena od 16. godine života ili od trenutka stupanja u seksualne odnose treba da u sklopu redovnog ginekološkog pregleda obavi i kolposkopski pregled. Ovim pregledom moguće je otkriti prekancerozne promene na grliću i vagini, upalu vaginalne sluzokože, genitalne bradavice, rak grlića materice, vulve, vagine, kaže naša sagovornica.

Kakva je razloka između PAPA testa i Thin Prep testa?

Thin Prep test je najsavremeniji način otkrivanja promena na grliću materice u ranoj fazi. Ova usavršena verzija PAPA testa, pored mogućnosti ranog otkrivanja abnormalnih promena na grliću materice, identifikuje i visokorizične tipove HPV virusa ukoliko se na osnovu rezultata dodatno zatraži HPV tipizacija iz istog uzorka.

Thin Prep test jedini je test na tržištu koji je odobren za PAPA i HPV testiranje iz jednog uzorka što daje mogućnost otkrivanja bolesti grlića materice, HPV-a i polno prenosivih bolesti.

U slučaju da su potrebne dodatne analize naknadno se mogu uraditi HPV tipizacija (8 tipova HPV), pretrage na infekcije (hlamidija, mikoplazme, Trihomonas, Herpes simlex) i polno prenosive bolesti, , objašnjava dr Jelena Ostojić, ginekolog iz klinike Pronatal Beograd.

