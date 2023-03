Stvari koje možete videti samo kada putujete u Ujedinjene Arapske Emirate

Fascinantno mesto za posetu, a turisti će biti jednako zaintrigirani stvarima koje se samo tamo mogu naći.

Iako su poznati po svojoj luksuznoj atmosferi, tehnološkom napretku i rekordnim kreacijama, Ujedinjeni Arapski Emirati su jedinstveni na mnogo načina, a ovo su neke od stvari koje ćete naći samo unutar granica ove zemlje.

Zlato i zlatom ukrašene stvari

Ljudi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima su opsednuti luksuzom i zato su mnoge stvari ovde napravljene od zlata. Od hotela ukrašenih zlatom do zlatnih haljina, pozlaćenih automobila, pa čak i podizanja zlata sa zlatnih bankomata, ljudi u ovoj zemlji su definitivno zaljubljeni u zlato.

Najviša zgrada na svetu

Ujedinjeni Arapski Emirati su jedna od zemalja sa najviše nebodera na svetu i uzgred, Burdž Kalifom – najvišom zgradom na svetu koja se nalazi u Dubaiju. Sa svojom ogromnom listom nebodera, i drugi izuzetno visoki neboderi zauzimaju prva mesta na listi najviših zgrada na svetu.

Strogi zakoni

Zakoni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima su jedni od najstrožijih na svetu. Od zatvaranja zbog psovki na platformama društvenih mreža do kažnjavanja zbog fotografisanja u javnosti, mnoge stvari koje se u zapadnom svetu smatraju prihvatljivim mogu dovesti do ozbiljnih kazni, deportacije čak i do zatvora. Da ne spominjemo, kažnjavanje zbog vožnje prašnjavog automobila po gradu ili hapšenja zbog pokazivanja javne naklonosti. Pod javnom naklonošću podrazumeva se ljubljenje u javnosti ili čak držanje za ruke.

Opasne životinje

Osim ljubavi prema luksuzu, ljudi u ovoj bogatoj zemlji neguju i egzotične ljubimce. Dok su psi i mačke uobičajeni u drugim delovima sveta, nekada je bilo uobičajeno videti čoveka kako šeta sa leopardom ili se vozi po gradu sa lavom na zadnjem sedištu automobila jer se to smatralo načinom da se pokaže visok status. Zbog kontroverzi oko ovog pitanja, vlada UAE je 2016. zabranila posedovanje egzotičnih kućnih ljubimaca, a oni koji budu uhvaćeni da paradiraju sa bilo kojim od ovih stvorenja u javnosti sada rizikuju do 6 meseci zatvora ili ogromnu novčanu kaznu.

Luksuzni automobili

Ljudi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima čine da luksuzni automobili izgledaju tako jeftino. Na svim ulicama Dubaija i drugih Emirata, normalno je videti policiju kako patrolira ulicama sa superautomobilima kao što su Ferari, Lambordžini, ili Bugati. Sa ovim zverima raspoređenim po ulicama, zvuci njihovih motora sigurno će se osećati kao muzika za uši.

Najdublji bazen za ronjenje na svetu

Ljudi u ovoj zemlji vole kreacije koje drže rekorde, zbog čega je Dubai predstavio još jednu rekordnu atrakciju – najdublji bazen za ronjenje na svetu. Sa do 14 miliona litara vode i 60 m dubine, ovaj rekordni bazen je podzemni grad koji čeka da bude istražen.