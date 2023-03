Šta se NALAZI U FILTER KESICAMA ČAJA? Ovo vredi znati...

Spomenuta analiza DNK u lišću čaja moglo bi da pomogne stručnjacima u praćenju širenja insekata koji se smatraju štetočinama.

Henrik Krenvinkel, ekološki genetičar sa Univerziteta u Trieru, sa svojim timom naučnika je otkrio revolucionarni način saznavanja interakcija biljaka i životinja. U časopisu "Biology Letters" objavili su istraživanje u kom su analizirali osušeno lišće kamilice, mente i peršuna.

Ekološkom analizom DNK su testirali čajeve i lekovito bilje. Na odabranim komercijalnim proizvodima pronašli su više od 1.200 različitih vrsta člankonožaca.

Skupili su uzorke raznih začinskih bilja i čajeva iz raznih delova sveta. Henrikov tim je razvio metode za izdvajanje i umnožavanje DNK insekata iz dostupnog biljnog materijala, a u objavljenom istraživanju navode kako je otprilike 99,99 odsto pronađenog DNK bio biljni, a samo mali deo DNK insekata.

Naravno, to je dobra vest za one koji vole čajeve, ali DNA insekata upućuje na nešto drugo. Naime, to nam govori kako čajevi nisu puni pesticida kako se nagađalo.

Insekti često putuju širom sveta putem brodova, automobila i na druge načine i uspešno se presele i pustoše šume, džungle i useve.



