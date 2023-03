Ukoliko planirate selidbu, sigurno ste suočeni sa izazovima koje ona nosi sa sobom. Nakon pronalaženja novog mesta za život, potrebno je sve što posedujete spakovati i preseliti u novi stan. Neretko će vam u ovom procesu biti potrebna i pomoć profesionalaca. I uz sve troškove koji uz selidbu dolaze, sigurno ste se zapitali koliko će vas koštati i prevoz stvari sa jedne na drugu lokaciju.

Istina je da, iako će vam ovo biti dodatni trošak, i te kako će se isplatiti jednom kada uvidite koliko ste vremena i snage vi sami uštedeli. Ipak, pozabavićemo se konkretnim uslugama i brojkama, kako biste imali jasniji uvid u to koja je cena selidbe u Beogradu.

Koji je obim stvari koje selite?

Kada pozovete agenciju za selidbe, biće vam postavljeno nekoliko jednostavnih pitanja, kako bi se utvrdile vaše potrebe, kao i cena usluge prema datim informacijama. Prvo od njih je - koliko stvari imate za selidbu. To pomaže selidbarima da utvrde tip vozila koje će u ovu svrhu biti korišćeno. Ukoliko je potrebno da se prevezu stvari i manji nameštaj, biće dovoljno da unajmite kombi.

On može da podrži selidbu manjeg stana, zajedno sa svime što u njemu imate, uključujući radne stolove, police, i sličan nameštaj manjeg obima. Ukoliko, ipak, nameštaja ima više, kao što su plakari, kreveti, ili ukoliko selite čitav poslovni prostor, biće vam ponuđen kamion kao prevozno sredstvo. Cena selidbe će se formirati u odnosu na taj obim, a opseg cena koji možete očekivati je između 2.500 i 3.500 dinara za kombi, i od 5.000 do 6.000 ukoliko se prevoz vrši kamionom.

Da li su vam pored prevoza potrebni i radnici za selidbu?

Pored vozila, veoma je korisno iznajmiti i radnike koji će umesto vas obaviti utovar i istovar stvari na lokaciju koju ste odredili. Ovo će vam značajno uštedeti vreme, a i poštedeti vas dodatnog posla nošenja stvari. Za radnike je tada bitno da znaju sa kog i na koji sprat se stvari prenose, kao i da li postoje lift ili stepenice. Dodatna poteškoća javlja se ukoliko su stepenice u kući uske, pa je nemoguće da se nameštaj uz i niz njih iznese. U tom slučaju je jako bitno da imate radnike uz sebe, koji će naći alternativna rešenja za ovaj problem.

Najčešće će to biti prenošenje stvari kanapima preko terase ili prozora. Za 1.000 dinara po radniku, možete dobiti ovu dodatnu uslugu koja će vam znatno olakšati selidbu. Broj radnika koji ćete uposliti najviše zavisi od obima stvari koje imate za selidbu. Ukoliko se selidba vrši kombijem, dva radnika bi trebalo da budu dovoljna da obave sav posao. Ako se radi o selidbi kamionom, za nju će vam biti potrebna tri do četiri radnika.

Da li imate glomazan ili višak nameštaja?

Često u stanovima i kućama imamo veliki nameštaj, koji nije jednostavno preseliti ukoliko je u potpunosti sklopljen. Stoga, ukoliko sama priroda nameštaja dozvoljava, radnici za vas mogu uraditi i rasklapanje i sklapanje nameštaja nakon što je prebačen na novu lokaciju. Ni tada ne morate da brinete oko potrebnog alata, jer radnici imaju sa sobom sve što je potrebno. Bitno je samo naglasiti koliko i kakav nameštaj imate za montiranje.

Selidba je neretko povod i za oslobađanje od stvari koje vam više nisu potrebne. Kako se ne biste sami mučili oko iznošenja nameštaja koji vam više ne treba, neke agencije vam mogu ponuditi da taj nameštaj za vas iznesu i odvezu na smeće. Što se tiče cene koju ćete platiti za ove usluge, ona najviše zavisi od tipa nameštaja. U zavisnosti od veličine i komplikovanosti posla, ona može varirati od 500 dinara, ukoliko se radi o demontaži i montaži lustera, pa do 3 ili 4.000 ako se radi o, na primer, američkom plakaru.

Gde se nalaze lokacije za koje i na koju se selite?

Imajte na umu da su bitne i lokacije sa koje i na koju se selidba vrši. To znači da je potrebno dati informacije o pristupačnosti tih mesta. Za kamion i kombi veoma je bitno da li postoji parking, da li je on dovoljno veliki za vozila, kao i kakav je sam tip ulice u kojoj se nalazite. Obično su selidbe u centru Beograda zahtevnije, jer su ulice uske, neretko jednosmerne, pa ovo može biti otežavajuća okolnost. Zbog toga je neopohodno da ove informacije imate spremne za selidbare, kako bi znali šta ih očekuje, kao i kako će formirati cenu. Naravno, što je pristupačnost bolja, to je cena za selidbu niža.

Svedite svoj utrošak vremena na minimum

Kada sve stavite na papir, uvidećete i sami koliko će vam agencija za selidbe biti od pomoći, ali i koliko ćete sami uštedeti vremena na ovako bitne korake. Saberite sve dodatne usluge, i imaćete okvirnu cenu selidbe u Beogradu. Za okvirno 5.000 dinara možete dobiti čitavu uslugu selidbe manjeg stana, što je više nego povoljno, imajući u vidu sav posao koji će za vas biti obavljen.

Agencija za selidbe Beograd pouzdana je agencija koja iza sebe ima veliki broj uspešno obavljenih selidbi. Čitav posao za vas će obaviti profesionalci, koji će voditi računa o vašim stvarima, kako bi one neoštećene stigle u vaš novi dom.

Ne prepuštajte ništa slučaju i učinite svoju selidbu što prijatnijim procesom, bez nepotrebnog stresa. Nakon što agencija za selidbe odradi sav potreban posao, na vama je samo da se raspakujete i uživate u novom domu.