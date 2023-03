Psihološke činjenice o srodnim dušama koje bi vas mogle iznenadit

Ljubav je definitivno jedna od najmoćnijih emocija na svetu.

Zbog nje su se vodili ratovi, pomerale planine i preplivavala mora. Ali, šta je to što nas navodi da mislimo da je ljubav koju sada osećamo ona prava? Zbog čega to verujemo da smo pronašli “onog pravog”? I šta je sa srodnim dušama, da li one postoje?

Mnogi su se bavili proučavanjem ljubavi i duševnim vezama od davnina. Zahvaljujući tome danas imamo listu psiholoških činjenica o srodnim dušama. One vam mogu pomoći da shvatite da li je vaš partner zaista taj i kako da prepoznate svoju srodnu dušu ako se to još nije dogodilo. Zavirite u našu galeriju i otkrijte koje su to činjenice.

SUŠTINA SRODNIH DUŠA JE U TRENUTNOM “KLIKU”

Kada sretnete svoju srdonu dušu jednostavno ćete znati da je ona ta. To je nešto neobjašnjivo, što će vas poput groma pogoditi s neba. Kao da je neko odapeo strelu i prostrelio vaše srce, ispunjavajući ga ljubavlju. Budući da je srodna duša neko ko vam je već predodređen, nećete se osećati kao da ste tu osobu sreli prvi put. Umesto toga, osećaćete se kao da je već vrlo dobro znate. Iako joj možda ni ime nećete znati u trenutku ćete doživeti taj jedinstven “klik”.

ONA ĆE BITI VAŠE SIGURNO MESTO

Prepoznaćete svoju srodnu dušu po tome što ćete se kraj nje osećati kao kod kuće. Koncept srodnih duša se odnosi na osećaj sigurnosti, odnosno kao da ste upravo tamo gde bi trebalo da budete. Biti siguran kraj nekog znači znati da vas ta osoba ni na koji način neće povrediti, bilo fizički ili emocionalno. Iza ovog stoji i naučno objašnjenje, jer zaljubljenost oslobađa hormon dopamin, koji je poznat i kao “hormon sreće”, a on je odgovoran za naše osećanje blagostanja.

SRODNE DUŠE SU MEĐUSOBNO ZAVISNE

Osećaj bezuslovne ljubavi koji ćete doživeti kada sretnete svoju srodnu dušu učiniće da vaš mozak prođe kroz izvesne hemijske promene. One su slične promenama koje se javljaju u njemu kada smo od nečeg zavisni. U tom pogledu bukvalno biste mogli da osećate zavisnost prema svojoj srodnoj duši. Jednom kada osetite to zadovoljstvo blizine vaše srodne duše, nikad više nećete želeti da se udaljite od nje. Ovo se svakako ne odnosi samo na fizički aspekt udaljavanja, jer ćete jednu drugo tražiti i u sledećem životu.

SRODNE DUŠE ZRAČE POZITIVNOŠĆU

Jedno je sigurno, vaša srodna duša će ulepšati ceo vaš svet u svakom pogledu. Ulazak momka koji predstavlja vašu srodnu dušu u vaš život, promeniće u njemu sve: način na koji razmišljate, volite, doživljavate svet i sve u njemu. Njegovo prisustvo u vašem životu podariće vam nadu kakvu do tad niste imali i dati snagu da se borite sa svim izazovima.

SRODNE DUŠE SU UJEDNO I NAJBOLJI PRIJATELJI

Zanimljiva psihološka činjenica o srodnim dušama je da ona ne mora nužno da bude na romantičan način povezana sa vama. Postoje različite vrste srodnih duša, a ta duboka veza se može postići i sa prijateljima, ne samo sa partnerima. Osim toga, svaka romantična veza je jača ako proizilazi iz prijateljske osnove. Takođe, svako prijateljstvo je i jače i trajnije ako ga čine srodne duše

Autor: