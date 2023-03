LIBIDO JE NAJVIŠI POSLE PEDESTE! Kako to izgleda u zrelom dobu?

Već posle prvog sastanka ide se do kraja, otvoreno se priča o željama i potrebama, pa su "igre u krevetu" neviđena zabava...

Istraživanje koje je sproveo jedan američki portal za upoznavanje pokazalo je da osobe starije od 50 godina u toj dobi doživljavaju najuzbudljivije intimne odnose u životu! Istraživanje je pokazalo da je to zato što osobe u kasnijoj životnoj dobi imaju veći nivo samopouzdanja. Pored toga što su opuštenije u krevetu, one vođenje ljubavi shvataju i kao zabavu, pa je samim tim ovaj čin za njih upravo to - još zabavniji.



Nema stida

U ovom životnom dobu partneri, naročito žene, prestaju da se brinu zbog izgleda i "grešaka" koje mogu da naprave u krevetu, radije će se upustiti u isprobavanje novih poza i pre će eksperimentisati. Ako pronađu partnera koji im odgovara i u drugim životnim sferama, intimni odnos dvoje ljudi u zrelom dobu može da bude fantastičan, jer se stid potpuno povlači, otvorenije se razgovara i pre se dolazi do kreveta. Žene u ovoj dobi više ne razmišljaju šta će muškarac sa kojim imaju odnos da misli o njima, one su već ostvarene, imaju odraslu decu, karijeru i intimni čin je za njih samo opuštanje, uživanje i zabava.

U zrelom dobu omiljena poza je misionarska

Oko 10 odsto ispitanika u ovom istraživanju je otkrilo da im je libido porastao upravo u toj dobi, dok je većina njih priznala da se mnogo lakše opuštaju na sastancima i uglavnom već posle prvog susreta idu "do kraja". Više od trećine ispitanika potvrdilo je da će imati intimni odnos tokom prva tri sastanka sa partnerom.

25 minuta

Kada je reč o trajanju intimnog odnosa, on se u proseku kreće oko 25 minuta, tokom kojih promene prosečno tri različite poze, a omiljena poza ljudi u zrelom dobu je misionarska.

Ipak, izgleda da ljudi u ovim godinama malo i "polude", pa iako su zreli - istraživanje je pokazalo da oni u ovim godinama imaju manjak pažnje koju pridaju polno prenosivim bolestima. Čak 80 odsto ispitanika starijih od 50 godina izjavilo je da se nikada nije testiralo na polno prenosive bolesti. Samo četiri odsto ispitanika redovno je koristilo zaštitu, a više od polovine gotovo je nikad nije koristilo.

Dakle, dame i gospodo, zaštita je obavezna - a sve drugo je stvar izbora i vaše mašte. Uživajte!

