POSLUŠAJTE SAVET DOKTORA UOČI SEZONE ALERGIJA! Milićević: Sad je poslednji momenat da uradite OVO! Ovako ćete znati da nije virus

Dr Saša Milićević pedijatar i alergolog govorio je danas o prolećnim mukama koje mnoge od nas, uz prolećno cvetanje, očekuju.

On je naglasio da se obavezno utvrdi na šta je tačno dete alergično.

- Ljudi često i ne znaju da su alergični na nešto, a najčešće smo alergični na ono što čest okoristimo. sve ranije počinju alergije, odnosno simptomi se ranije javljaju. Ko ima alergiju na polen drveća, već sad treba početi sa zaštitom. To je najvažnije - rekao je.

Kada je vreme?

- Sad je poslednji momenat. Lekovi koji su zaduženi za to nisu agresivni. To nisu antibiotici i koriste se koliko treba. Vrlo je individualno koliko dugo treba da se pije, a i kada treba početi - rekao je Milićević.

Pojasnio je koja je razlika između alergije i virusa.

- Virus i alergije razlikuje se po temperaturi. Ali, ni to nije pravilo. Kao što ništa nije pravilo. Sama reč alergija znači drugačija reakcija. Zbog čega bi neko odreagovao na malo zrno polena? Postavlja se pitanje zašto organizam to smatra štetnom materijom? Naš organizam se brani, misleći da je to neprijatelj našeg organizma. Kašalj i sekret služe da izbace taj polen, što znači da imunološki sistem pokušava da nas odbrani - kazao je Milićević i dopunio:

- Granice su sve niže i više nije pravilo u kojim će godinama alergije početi da se pojavljuju. Treba izbegavati konzervanse, jer sve što jedemo, dišemo i pijemo nečim je zagađeno - rekao je MIlićević.

Sve utiče na organizam, posebno zagađenja.

- Kada je vazduh zagađen, on već šteti disajnim putevima i oslobađa dalji put alergijama, koje lakše prodiru, zbog već oštećenog puta. Organizam ne može da se bori na više različitih polja - upozorio je.

Autor: