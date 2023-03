Postoje tri dobra razloga da prestanete da jurite muškarca koji vas ne želi

Žudite za nekim, a on vas ne želi? Koliko ste puta i od prijateljica čuli - Zaljubljena sam do ušiju u tog tipa. Sve bih uradila za njega. Problem je što on ne oseća isto. Postaje distanciran. Čak je rekao da ne misli da može da bude sa mnom više. Šta mogu da učinim da ga vratim? Zašto me ne želi?