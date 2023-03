Uopšte mu NIJE STALO I NISTE MU NA PRVOM MESTU! Ovo su znakovi, ne zavaravajte se!

Kada se zaljubimo u stomaku osetimo "leptiriće", a na oči stavimo ružičaste naočare i stvari jednostavno ne vidimo u pravom svetlu. I to je potpuno očekivano.

Međutim, kada dođe trenutak u kom shvatite da ta osoba nikako nije savršena i da, baš kao i vi, pored vrlina, poseduje i određene mane, već će biti kasno.

Ne samo što ćete poprilično dati sebe, već ćete biti duboko zaglavljeni u loš odnos sa muškarcem koji vas ne voli i ne poštuje onoliko koliko zaslužujete. A poštovanje i ljubav su osnova svega.

I zato, skinite ružičaste naočare makar na kratko i pogledajte pravu sliku. Obratite pažnju na znakove upozorenja koji su svuda oko vas. Konkretno, ovih nekoliko jasno govore da mu vi nikada nećete biti prioritet.

Ne pronalazi vremena za vas

Da li ste vi ta strana koja uvek inicira vaše viđanje? Ako ste u vezi sa momkom koji ne uživa u tome da provodi vreme sa vama, to je nešto što ne biste smeli da ignorišete. Momak kom se zaista dopadate će koristiti svaki slobodan trenutak u toku dana da bude sa vama, a neće ustupati vaše mesto svakom drugom ko slučajno naiđe. Štaviše ako uvek ima neke druge planove kada vi pozovete, jednostavno prestanite da ga zovete.

Emotivno je nedostupan

Kada ste u ljubavnoj vezi, trebalo bi pre svega da svom partneru budete najbolji prijatelj. Vi biste morali da budete neko kome će se poveriti ako je imao loš dan. Iako momci generalno nisu skloni tome da izražavaju svoja osećanja, ako vas taj momak zaista voli njemu neće biti problem da vam se otvori i poveri. Međutim, ako je on prilično distanciran od vas i emotivno nedostupan, to znači da vam ne veruje i da vas ne vidi kao svoj prioritet.

Donosi važne odluke bez vas

U pitanju je jedan od najvećih znakova da vas on nikada neće postaviti kao prioritet u svom životu. Ukoliko on sve velike odluke u svom životu donosi bez vas i ni ne pita vas za mišljenje, znači da mu nije ni bitno šta vi o tome mislite. Momak kom je zaista stalo do vas će se uvek potruditi da čuje šta vi mislite o nečem što mu je bitno.

Konstantno se svađate sa njim

Da li imate osećaj da se sa njim konstantno svađate? A, pored toga, osećate da morate da se borite sa drugim ljudima za njegovu ljubav, pažnju i vreme? Ukoliko je vaš odgovor "da", onda treba da znate da ovo nikako nije zdrava veza i da njegovo ponašanje govori o tome da vas on uopšte ne poštuje. Neke svađe u vezi mogu da budu produktivne, jer služe da svako iskaže svoje mišljenje. Međutim, ukoliko se one dešavaju svakodnevno, to nikako nije dobro.

