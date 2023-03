Sveti profesionalne ljubavnice ZLATA VREDNI: Niko vas neće VARATI ako budete dosledne u ovome

Ejmi Kaps savjetuje da se, između ostalog, igraju uloge, da se javno iskazuje intimna naklonost i da se bude otvoren za plastičnu kirurgiju kako bi se spriječila nevjerstva. Nakon što ju je njen muž prevario, počela je izlaziti s oženjenim muškarcima i primijetila je da se suočavaju s istim problemima. Vjeruje da postoje načini za izbjegavanje bilo kakvih izvanbračnih odnosa. Ovo je prenio Daily Mail.

Bivša učiteljica Ejmi, preporučuje da u spavaću sobu unesete više uzbuđenja, bilo da to uključuje zajedničko gledanje filmova za odrasle ili povećanje grudi kako biste ispunili međusobne želje o tome kako izgledate.

– Vaš partner će ostati s vama ako ispunite njegove sek*ualne fantazije, garantujem vam – rekla je Ejmi. Ključno je često zadovoljavati svog partnera.

– Morate zajedno da gledate filmove za odrasle, da budete otvoreni prema povećanju grudi, promenite boju kose i nosite nešto što inače ne nosite. Budite sek*i u javnosti, muškarac voli samopouzdanje, pa pokažite ponekad čime raspolažete – predlaže Ejmi, te preporučuje igranje uloga, oblačenje kostima, se*s na javnim mestima…

– Budite rizični i uzbudljivi i nemojte se nikada bojati da javno pokažete intimnu naklonost partneru. Saznajte njegove fantazije i zadržaćete ga zauvek. Muškarci gledaju filmove za odrasle s razlogom.

When the school principal ordered history teacher Amy Kupps to attend a Zoom meeting with him and the board members, she knew she was in trouble.



