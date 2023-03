Kako rešiti nedostatak zuba? Implanti ili krunice?

Žuljaju vas totalne proteze? Niste zadovoljni izgledom i bojom svojih zuba? Sanjate o holivudskom osmehu?

Verovatno i sami znate da nedostatak zuba može biti veoma frustrirajući problem koji utiče na izgled, samopouzdanje i funkciju zuba. Znajte da niste jedini.

Mnogi ljudi se suočavaju sa ovim problemom iz različitih razloga – neki se plaše stomatologa pa su svoje zube potpuno zapustili, neki imaju paradontopatiju, a neki su usled povreda ostali bez zuba.

Ohrabrujuće je što postoji rešenje! Da li ste čuli za zubne implante ili bezmetalne krunice?

Znatje da sada i vi možete imati osmeh na kome će vam svi pozavideti. Blistave i lepe zube, kojima bez problema možete zagristi jabuku ili uživati u ukusnom bifteku.

Zubni implanti najsavremeniji vid nadoknade zuba

Zubni implanti su najsavremeniji vid nadokande zuba, bilo da vam nedostaje jedan ili svi zubi uustima. Odlični su kada vam nedostaje jedan zub, jer da biste ga nadoknadili više ne moratebrusiti zdrave susedne zube. Danas se izrada mosta kada nedostaje jedan ili dva zuba smatra agresivnom bespotrebnom procedurom. Preporuka je da implant i krunica preko njega uodgovarajućoj boji zamene nedostajući zub.

Ipak, zubni implanti veću primenu imaju pri rekonstrukciji bezubih vilica. Kada osoba izgubisvoje prirodne zube, gubitak može izazvati stres i osećaj nesigurnosti. Totalne proteze mogupodsetiti na ovaj gubitak, što je neprijatno, posebno u početku korišćenja. Često izazivaju bol,iritaciju, otežano govorenje i jedenje. Ponekad se pomeraju ili spadaju prilikom govora ižvakanja, što je neprijatno i stresno, a da ne govorimo o hrani koja zapada za protezu. Toga uzimplantate nema.

Kod gubitka jednog ili dva zuba stomatolozi rado preporučuju implantate. Na taj način se dobijaprotetsko rešenje koje pacijent ne vadi iz usta, a susedni zdravi zubi ostaju netaknuti.

All on 4 ili All on 6

All on 4 ili All on 6 su stomatološke procedure ugradnje implantata idukovane kod osoba koje nemaju nijedan svoj zub ili kod kojih su svi preostali zubi u ustima za vađenje.

All on 6, predstavlja zlatni standard u implantologiji. Podrazumeva ugradnju 6 implantata po vilici. Radi se kada postoji dovoljno kosti za ugradnju svih 6 implantata.

All on 4 se primenjuje kada nema dovoljno kosti na onim mestima gde bi trebalo ugraditi implantate, pa se ne može primeniti all on 6. Ukoliko je pacijent dugo bez zuba, pa se kost gornje vilice „otopi“, pre ugradnje implantata se radi sinus lift, odnosno nadoknada kosti.

Novi zubi za nekoliko dana

Da, zaista za nekoliko dana možete imati nove zube, lepe i funkcionalne. Prednost savremenih zubnih implantata je što mogu odmah da se opterete, odnosno da se na njih stave fiksni, privremeni zubi koji se ne vade iz usta. Ti zubi su obično napravljeni od aktilata, za nijansu su deblji od stalnih zuba, ali lepo izgledaju i njima pacijenti mogu da jedu gotovo bilo koju hranu.

Kada se nakon četiri do šest meseci implantati integrišu u kosti, na njih se postavljaju stalni zubi u vidu bezmetalnih ili metalokeramičkih krunica, koji mogu fantastično izgledati.

Boli li ugradnja implantata?

Ovo je tema koja vas verovatno zanima! Nema raazloga da brinete jer ugradnja implantata neboli.

Implantati se postavljaju pod lokalnom anestezijom i procedura je neosetna. Nakon nje semogu javiti modrice, crvenilo i otok, ali jačih bolova nema. Stomatolozi uvek prepišu primenuantibiotika da bi se izbegle potencijalne infekcije i analgetik protiv bolova. Međutim, većinapacijenata kaže da lekove protiv bolova uglavnom pije preventivno i da već drugi dan odoperacije bolova uopšte nema, te analgetik nije ni potreban.

Vilicu gde su ugrađeni implantati treba hladiti, a otok, crvenilo i modrice će spontano proći uroku od nekoliko dana.

Bezmetalne krunice za osmeh kao prirodni

Bezmetalne krunice su odlično rešenje kada niste zadovoljni bojom i oblikom svojih zuba.Ukoliko su vam zubi istrošeni, pojedini polomljeni, ako vam se ne dopada kako izgledaju i želiteda imate „zube pod konac“.

Bezmetalne krunice se mogu i povezati u zubni most i postaviti preko 4 ili 6 implantata ubezuboj vilici, ili se pojedinačno koristi kao zamena za oštećene ili slomljene zube. Estetski suprivlačne, te se stoprocentno prilagođavaju prirodnom izgledu zuba.

Postoji nekoliko vrsta bezmetalnih krunica ali se najčešće koriste keramičke i cirkonijumskekrunice. Keramičke krunice, koje se takođe nazivaju porcelanskim krunama, izrađene supotpuno od keramičkih materijala, dok su cirkonijumske krunice napravljene od izuzetno tvrdogi izdržljivog kristala cirkonijuma i idealne su za izdradu popularnog holivudskog osmeha –idrazito belog zubnog niza, koji se viđa kod holivudskih zvezda.

Metalokeramičke krunice

Metalokeramičke krunice su vrsta zubnih kruna koje se sastoje od metalnog jezgra ikeramičkog sloja. Ove krune se često koriste za restauraciju jako oštećenih zuba ili kada postojegubici zuba koji ugrožavaju funkciju žvakanja i narušavaju izgled pacijenta.

Vrlo su jake i otporne na trošenje, što ih čini idealnim za krunice zuba koje su izložene većojkoličini sila, poput onih u donjoj vilici. Uz pravilnu negu i redovne kontrole, metalokeramičkekrunice traju od 15 do 20 godina.

Bezmetalne vs. metalokeramičke krunice

Postoji nekoliko prednosti bezmetalnih krunica u odnosu na metalokeramičke. Pre svega, usledodsustva metala nema alergija. Tanje su od metalokeramičkih i kada se bezmetalne krunicepostavljaju preko prirodnih zuba zubi se manje bruse, zbog čega je smanjena termičkaprovodljivost i rizik od iritacije zubnog živca. Ujedno, ne javlja se tamna linija oko vrha krunice,kao što se može pojaviti kod zuba sa metalnom podlogom i bezmetalne krunica kroz zubpropuštaju svetlost i deluje znatno prirodnije od metalokeramike.

Redovne kontrole za dugotrajnost novog osmeha

Pacijenti koji su implantatima nadoknadili zube kažu da se osećaju kao da su to njihovi prirodnizubi i da su tu bili oduvek. Ipak, redovne kontrole kod stomatologa su bitne i kada imate veštačke zube. Retko, ali se može desiti, da se imaplantati olabave, pa je potrebno urezanje.Kod krunica preko prirodnih zuba je druga situacija.

Na koje god krunice da se odlučite znajte da mogu da traju godinama, pa i decenijama, ali to neznači da će zub koji nosi krunu toliko potrajati. Na kontroli, osim stanja samih krunicastomatolog proverava i da li ima nekim patoloških procesa i da li su zubi i okolno tkivo udobrom stanju.

Zato sada, kada znate da postoji savremeno, bezbolno rešenje nadokande zuba, potražitestručnjaka za zubne implante i zubne krunice, ponosno se smejte i uživajte u svakom zalogaju.