Probajte varijantu bez lekova: Pet domaćih načina da se izborite sa glavoboljom

Ojačajte mišiće vrata i duže spavajte.

Iako mnogi ljudi koji pate od glavobolje, prvo potegnu za lekovima, postoje određene stvari koje možete uraditi, kako biste sprečili bol, a da ne uključuju medikamente.

Osteopata Aniša Joši, podelila je nekoliko saveta, koji će vam pomoći da se oslobodite glavobolje, prenosi The Sun.

1. Masirajte vrat

Opuštanje mišića vrata i leđa može pomoći u oslobađanju napetosti, koja može biti uzrok glavobolje, objašnjava stručnjak.

Neke studije sugerišu da se glavobolje od napetosti javljaju kada mišići vrata i glave postanu previše napeti ili stegnuti.

– Masirajte teme oko 30 sekundi – predlaže Aniša.

2. Ojačajte mišiće vrata

Posvećivanje jačanju mišića vrata, svakog dana, može pomoći u sprečavanju glavobolje u budućnosti.

– Postavljanje ruke na stranu glave i guranje u svakom pravcu oko 10 sekundi takođe može pomoći – dodaje Aniša.

3. Pijte više vode

Uvek nam govore da pijemo više vode. Ali koliko zaista treba da pijemo da bismo ostali hidrirani?

Prema osteopati, trebalo bi da unosimo najmanje 1,5 litara dnevno – ili osam čaša.

– Ovo će vas održavati hidriranim, što znači da se vaš mozak i druga tkiva ne smanjuju, udaljavaju se od lobanje i time vrše pritisak na nerve izazivajući vam bol – objašnjava ona.

4. Dovoljno spavajte

Bezbrojne studije su navele brojne zdravstvene prednosti spavanja.

Stoga nije iznenađujuće da dobar san takođe može sprečiti da dobijete jake glavobolje.

Za odrasle između 18 i 80 godina, Nacionalna zdravstvena služba preporučuje da zdrav san može da traje između šest i 11 sati.

Aniša predlaže da ljudi imaju između sedam i devet sati svake noći.

– Ovo će osigurati da vaše telo uvek bude dobro odmorno i pomoći u borbi protiv svih bolesti koje imate zbog kojih se osećate iscrpljeno ili imate glavobolju – objašnjava ona.

5. Pregledajte zube

Često su jutarnje glavobolje direktna posledica bola u vilici, koji može nastati zbog stiskanja usta noću.

– Ako vam zubi nisu pravilno postavljeni, to može dovesti do pojačanog rada mišića u vilici, što na kraju dovodi do naprezanja i to može biti uzrok vaših glavobolja – kaže Aniša.

Pokušajte da posetite svog stomatologa, koji vam može pomoći u poravnanju vilice ili ponuditi štitnik za usta za nošenje noću, koji može pomoći u smanjenju napetosti, dodaje ona.

