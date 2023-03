Sanjali ste BIVŠEG? Evo šta takav san označava

Mnoge devojke misle da sanjati svog bivšeg znači da ga nisu prebolele i da žele da se pomire sa njim. Međutim, san u kome se pojavljuje vaš bivši dečko može da ima različita značenja, od kojih neka uopšte nemaju veze sa njim i vašom bivšom vezom.

Značenje ovakvih snova je izuzetno kompleksno, te je razumljivo da je jedno od najčešćih pitanja koja se postavljaju u sanovnicima upravo šta znači sanjati bivšeg dečka.

Šta znači sanjati bivšeg momka? Ovakav san može da znači mnogo toga. Može predstavljati vaš emocionalni prtljag i nerazrešene odnose. Možda se osećate usamljeno ili sumnjate u trenutnog partnera i vezu sa njim.

Sa druge strane, san u kome je vaš bivši dečko može da znači da ste spremne da ostavite pošlost iza sebe, da tražite novu ljubav i upustite se u novu vezu.

Sanjati bivšeg momka i da ste se pomirili

Ukoliko ste sanjali da ste se pomirili sa bivšim dečkom, to ne mora da znači da zaista želite da ponovo budete zajedno. To zapravo samo može značiti da vam nedostaju neki aspekti vaše veze ili vašeg života kakav je on bio tokom veze sa tim dečkom.

Prilikom tumačenja ovog sna, vrlo je bitno kako ste se u snu osećali.

Šta znači sanjati bivšeg dečka kako se ljubite?

Sanjati kako se ljubite sa bivšim dečkom znači da vam vaša trenutno veza postaje dosadna i da više ne vidite svrhu zašto se boriti i truditi oko nje. Na ovaj način vaša podsvest želi da vam kaže da je vreme da začinite svoju vezu i vratite iskru u njoj.

Šta znači sanjati da vodite ljubav sa svojim bivšim dečkom?

San da vodite ljubav sa bivšim dečkom različito se tumači u odnosu na to da li ste trenutno u vezi ili ne. Ukoliko trenutno imate partnera, ovo može značiti da vam nedostaje strast u sadašnoj vezi.

Ukoliko pak trenutno niste u vezi, to može značiti da još uvek niste razrešili sva osećanja koja ste gajili prema svom bivšem i da vam ona predstavljaju poteškoće za ulazak u novu vezu.

Još jedno tumačenje ovakvog sna jeste da će se u vaš život vratiti problemi iz prošlosti za koje ste mislili da su razrešeni.

Šta znači sanjati bivšeg dečka sa novom devojkom?

Sanjati bivšeg momka sa novom devojkom vrlo je čest san kod mnogi devojaka, a njegovo značenje i ovde zavisi od toga kako ste se osećale kada ste ugledale ovaj prizor.

Ukoliko vas je on potresao, to može značiti da još uvek gajite emocije prema svom bivšem dečku. Međutim, ako su emocije tokom sna bile pozitivne, to onda znači da ste spremni da nastavite dalje i tražite novu ljubav, te vam je stoga sada zamislivo i potpuno normalno da će i vaš partner naći nekog drugog.

Šta znači sanajti bivšeg dečka da se oženio?

San o bivšem dečku u kome se on ženi ne mora nužno imati veze sa njim i vašom vezom. Ovakav san zapravo se može protumačiti na mnogo širi način, koji se tiče ne samo vaše prethodne veze, već vašeg celog života.

Venčanje je simbol raskrsnice u životu, a vaš bivši dečko simbol za vama blisku osobu. Zato ovaj san treba tumačiti kao veliku prekretnicu u životu, u kojoj ćete oprostiti nekom bliskom ko vas je povredio i to ne nužno na ljubavnom planu.

Šta znači sanjati svađu sa bivšim dečkom?

Šta znači sanajti bivšeg dečka i svađu sa njim? Sve zavisi od razloga i sadržaja same svađe. Ukoliko sanjate scenario koji se u stvarnom životu već odigrao, to znači da još uvek niste spremni za novu vezu, te vas vaša podsvest podseća zašto ste i dalje sami.

Ukoliko pak sanjate svađu sa bivšim dečkom koja se zapravo nije dogodila, to znači da niste razrešili sve vaše probleme, da niste spokojni i da ne znate kako da izađete na kraj sa njima.

Autor: Z.L.