Vitamin C može da našteti organizmu: OVO je doza koju nikako ne smete da prekoračite

Najčešća nuspojava prevelike konzumacije vitamina C su poremećaji u varenju.

U vreme viroza vitamin C jeste jedna od prvih stvari za kojima posežemo da bismo ojačali imunitet. Ipak, i sa njim može da se pretera.

Vitamin C je ključna hranjiva supstanca koja se nalazi u mnogim vrstama voća i povrća, a neophodan je za održavanje zdravog imunološkog sistema. Ali, previše suplemenata može da ima i neke nuspojave.

Budući da naše telo ne skladišti vitamin C, a ni ne proizvodi ga, važno je da jedete namirnice koje sadrže ovaj vitamin. Čak i u visokim dozama, vitamin C nije toksičan, ali neke od najčešćih nuspojava koje mogu da se jave pri visokim dozama jesu dijareja, mučnina, grčevi i drugi gastrointestinalni problemi.

Ali, ako uzimate dozu veću od preporučene, vaše telo može da ima poteškoća da to procesuira pa mogu da se jave negativne posledice. Važno je napomenuti da su dodaci vitamina C obično nepotrebni jer većina ljudi može lako da dobije dovoljno ovog vitamina jedući svežu hranu, posebno voće i povrće.

Smetnje sa varenjem

Najčešća nuspojava prevelike konzumacije vitamina C su poremećaji u varenju, a to se javlja uglavnom kao posledica uzimanja visokih doza dodataka vitamina C. Najčešći simptomi uključuju dijareju i mučninu.

Kako piše Healthline, zabeleženo je da prekomerni unos dovodi do refluksa kiseline, iako naučni dokazi to ne podupiru.

Poznato je da vitamin C poboljšava apsorpciju gvožđa. Međutim, osobe koje imaju stanja koja povećavaju rizik od nakupljanja gvožđa u telu, kao što je hemokromatoza, treba da budu oprezne s dodacima vitamina C.

U takvim slučajevima preterana konzumacija ovog važnog vitamina može da dovede do preopterećenja gvožđem, što može da bude štetno za srce, jetru, pankreas, štitnu žlezdu i nervni sistem.

Kamen u bubregu

Vaše telo izlučuje višak vitamina C kao oksalat, otpadni proizvod koji telo napušta kroz urin. Međutim, pod nekim okolnostima, oksalat može da se veže na minerale i formira kristale koji mogu da dovedu do stvaranja bubrežnih kamenaca.

Preterana konzumacija vitamina C može da poveća količinu oksalata u vašem urinu, čime se povećava rizik od razvoja bubrežnih kamenaca, piše Healthline. Visoki unos vitamina C nije povezan samo s većim količinama oksalata u mokraći, već je povezan i s razvojem bubrežnih kamenaca, posebno ako konzumirate više od 2000 mg dnevno.

Treba napomenuti da je skoro nemoguće da unesete preveliku količinu vitamina C samo iz hrane, ali ako uzimate i suplemente, trebalo bi da pripazite na unos.

Autor: