Sve što nam danas treba: Neodoljiva pita sa pudingom i višnjama (VIDEO)

Na kraju, kad se pita ohladi, pospite je prah šećerom i uživajte u svakom parčetu.

Sastojci:

12 gotovih kora

4 jaja

4 pune kašike griza

1 prašak za pecivo

4 kašike šećera

200 ml jogurta

100 ml ulja

3 pudinga

800 ml mleka

1 vanilin šećer

3 kašike šećera

500 g smrznutih višanja

Priprema:

Umutiti jaja sa šećerom, dodati griz sa praškom za pecivo, ulje, jogurt i sve izjednačiti. Skuvati puding u mleku, pa zasladitie po želji. Za svaku rolnicu treba 4 kore. Tri kore se mažu premazom jaja i griza, a četvrta sa trećinom pudinga i to do pola. U dno staviti trećinu višanja. Ako su višnje pustile sok, staviti malo griza. Uviti u rolat i ređati u pleh obložen pek papirom. Peći na 180 C oko 30–40 minuta da zarumene. Seći ohlađene, pa posuti prah šećerom.



