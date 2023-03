Ostrvska zemlja Vanuatu smeštena je u srcu Pacifika: Karakteristična je po raznolikosti naroda i kultura, a ovde se govori preko 100 jezika!

Na ostrvima se govori i preko 100 različitih melanezijskih jezika i dijalekata. Ova ostrvska država je karakteristična po svojoj raznolikosti naroda i kultura.

Vanuatu je mala država, sastavljena od 83 ostrva, smeštena u Tihom okeanu. Glavna ekonomija zemlje je turizam, a zbog toplog mora, prelepih plaža i prijatne klime, turisti posećuju ovu zemlju tokom čitave godine.

Ovaj lanac ostrva, nekada poznat kao “Novi Hebridi”, nalazi se na Pacifiku, oko 1.800 km severoistočno od Australije.

Ostrva pokrivaju oko 270.000 kvadratnih kilometara vodene površine i formiraju slovo „ Y”. Arhipelag čine 12 glavnih ostrva i 70 manjih.

The twilight in Vanuatu today, the country is still recovering from the latest twin cyclones, but big hope & great energy here as Vanuatu is leading a coalition of more than 115 countries seeking an Advisory Opinion on Climate Change from the International Court of Justice (ICJ) pic.twitter.com/9FoYt6lx5I — Agus Wandi (@WandiAgus) 27. март 2023.

Jedan deo ostrva je ravan, koralnog porekla, dok je drugi vulkanski, i na nekima od njih se mogu videti aktivni vulkani i planinski masivi. Najviša planina je na ostrvu Espiritu Santo i dostiže visinu od 1.870 metara nadmorske visine. Najveća ostrva su Espiritu Santo, Malekula, Efate, Erromango i Tanna.

Zvanični jezici za oko 200.000 stanovnika su Bislama, Engleski i Francuski. Na ostrvima se govori i preko 100 različitih melanezijskih jezika i dijalekata. Ova ostrvska država je karakteristična po svojoj raznolikosti naroda i kultura.

Aktivnosti

Sportske aktivnosti za turiste se mogu naći samo na prelepim, idiličnim plažama, na kojima vlada jedna jedinstvena pacifička atmosfera. Pecanje, plivanje i ronjenje su samo neke od opcija koje su im na raspolaganju.

The small-island nation of Vanuatu wants the International Court of Justice to say what countries are obliged to do to cut emissions and help poorer nations cope with climate change https://t.co/bAimg1hrnU — Bloomberg (@business) 29. март 2023.

Trusno područje Vanuatu se nalazi na pacifičkom „vatrenom prstenu” i podložan je stalnim seizmičkim i vulkanskim aktivnostima. Godišnje se prijavi preko 2000 pojava podrhtavanja tla. Takođe, savetuje se izuzetna pažnja prilikom planiranja posete aktivnim vulkanima na bilo kojem od ostrva u Vanuatu arhipelagu.

Kada je najbolje putovati u Vanuatu?

Najpovoljnije vreme za putovanje je tokom hladnijih i suvljih meseci od maja do oktobra.

Vanuatu ima vlažnu tropsku klimu sa visokom stopom vlažnosti vazduha i visokom temperaturom tokom cele godine. Od novembra do aprila dominira kišni period sa visokim temperaturama.

Small steps that make a big difference. How tree planting on the Tagabe riverbanks is increasing Vanuatu’s climate change resilience in the face of cyclones and worsening extreme weather events. Find out more➡️https://t.co/vWu1nC5u5K pic.twitter.com/adZ4Ew33TH — SPREP (@SprepChannel) 29. март 2023.

Budući da se količina padavina povećava od juga prema severu, južna ostrva uglavnom prekriva suvo rastinje, dok se na severu nalaze tropske kišne šume. Divlji svet je veoma bogat. Mogu se videti različite vrste papagaja, boa, gmizavaca i letećih lisica.