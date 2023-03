'BILA SAM POD OGROMNIM STRESOM' Ispovest devojke koja mesecima nije znala kako joj se zove dečko

Danas, samo jednim klikom možemo saznati dosta informacija o osobi koja nas zanima. Međutim prikupljanje informacija o nekom pre interneta izgleda nije bilo tako jednostavno za neke. Dokaz tome je jedna devojka koja ime svog dečka nije znala ni nakon par meseci njihove veze.

Naime, neimenovana devojka je na društvenoj mreži "Redit" otkrila da je izlazila sa svojim dečkom četiri meseca, a da nije ni znala njegovo ime, jer joj je kako kaže bilo glupo da pita.

Ne znajući da li se dečko zove Patrik ili Ričard, očajnički je pokušavala do dođe do informacije kako bi saznala njegovo ime, ali je mesecima bilo neupsešna u tome. Sve do jednog dana kada je odgovor pronašla u njegovim dokumentima koje je zatekla u automobilu.

"Saznala sam ime svog tadašnjeg dečka nakon četiri meseca zabavljanja s njim. Nisam bila sigurna da li se zove Patrik ili Ričard, pa ga jednostavno nisam zvala imenom", rekla je ona dodavši da joj je bilo glupo da pita.

Kako je to bilo vreme pre interneta, nije imala njegove profile na mrežama kako bi brzinom svetlosti saznala ko je zapravo dečko sa kim se viđa.

"Ovo je bilo pre interneta i Fejsbuka. Tako da sam do njegovog imena konačno došla nakon što sam proverila njegovu karticu osiguranja kada je jednom nakratko napustio auto", napisala je ova devojka.

Nakon što je konačno saznala njegovo ime i bila oslobođena stresa koji ju je mesecima mučio, par je brzo svoju vezu podigao na viši nivo - prvo su se verili, a onda i venačali.

Nažalost, njihova ljubavna veza se završila razvodom, te priznaje da ga sada od kako su se razišli u svojoj glavi naziva potpuno drugačijim imenima.

Dok većina korisnika nije mogla da se ne nasmeje njenoj objavi, drugi su počeli da dele svoje neprijatne priče nakon što su pogrešno nazvali nečije ime.

"Imam kolegu koji me uvek zove Džo, nikada ga nisam ispravio iako se ne zovem tako. Sada je prošlo pet godina, a nisam ni siguran kako bih to rešio. Ne viđam ga često, možda jednom ili dva puta nedeljno", napisao je jedan korisnik.

Drugi su se nadovezali te su se komentari sami nizali.

"Ljudi stalno pogreše moje ime, ali sve dok znam da razgovaraju sa mnom, zaista me nije briga", "Neki ljudi su samo loši sa pamćenjem imena. Moj muž je zvao moju dobru prijateljicu Nensi dobre dve godine kada se zvala Suzan. Samo smo se smejali zbog toga", bili su neki od komentara.

