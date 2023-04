Ove greške prave skoro svi vlasnici pasa, a one skraćuju život vašem ljubimcu

Kao vlasnici kućnih ljubimaca, volimo da mislimo da našim psima obezbeđujemo zdrav, srećan život. Hranimo ih vrhunskom hranom, dajemo im puno ljubavi i vodimo ih u šetnju kad god imamo vremena. Ali postoji još mnogo toga što ide u podizanje zdravog šteneta. A ponekad, naš užurbani način života dovodi do toga da pravimo neke greške koje zapravo skraćuju život našim četvoronožnim ljubimcima.

Na prvom mestu je preterivanje sa hranom. Kako se psi veliki proždrljivci i jeli bi 24 časa dnevno da mogu. vrlo je važno ne davati im više hrane nego što je njihovoj rasi neophodno. Osim što mogu da se ugoje od previše hrane to će otežavati njihovo kretanje, višak kilograma donosi i neke zdravstvene rizike po psa.

Davanje ljudske hrane sa stola takođe je navika većine vlasnika koji ne mogu da odole molećivom pogledu psa koji ih posmatraju dok jedu. Ali skoro nijedna hrana koju ljudi jedu nije adekvatna za zdravlje pasa.

Na drugom mestu je zaboravljanje na metalno zdravlje psa. Ako nemate naviku da svakodnevno vežbate svog psa, to može značiti da vaš pas ima veći rizik od razvoja zdravstvenih problema. Redovno vežbanje ne samo da drži težinu vašeg ljubimca pod kontrolom, već jača imuni sistem, povećava srčanu snagu i pruža mentalnu stimulaciju. To je takođe odličan način da se povežete sa svojim ljubimcem i povećate svoju svakodnevnu rutinu vežbanja.

Vrlo je važno negovati dlaku i kožu vašeg psa, ali to ponekad može da bude jako stresno. Zaista je važno da vaš pas doterivanje vidi kao zabavno i pozitivno iskustvo. Ako je vaš pas pod stresom ili uznemiren kod timaritelja, to može postati negativan ciklus. Što je vaš pas pod stresom, to je održavanje teže za njega, što povećava strah i anksioznost.

