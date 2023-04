Koliko se često parovi SVAĐAJU? 4 faktora utiču na učestalost SUKOBA sa partnerom!

Da li imate utisak da se prilično često svađate sa voljenom osobom?

S druge strane, koliko često je prilično često? Dakle, pre nego što utvrdite da li su svađe u vašoj vezi postale učestale i da li one kao takve ukazuju na postojanje nekog problema, važno je da znate koliko se često drugi parovi svađaju.

Da li postoji cifra u pogledu svađa sa partnerom, koju kada pređete zalazite u oblast toksične veze? S druge strane da li je potrebno da se ipak određeni broj puta posvađate sa voljenom osobom kako biste se pobrinuli za to da partner ne misli da izbegavate sukobe ili potiskujete emocije? U nastavku teksta saznajte važne faktore koji utiču na učestalost svađa.

Koliko sama veza već traje?

Prva stvar koju bi trebalo da uzmete u obzir je definitivno dužina trajanja vaše veze. Prema rečima stručnjaka na ovom polju, najviše se svađaju parovi koji su u vezi od 6 meseci do godinu dana. Zašto je to tako? U početnoj fazi veze niko od nas ne pokazuje svoje pravo lice. Svi mi želimo sebe da predstavimo u lepšem svetlu. Takođe, kada vam nešto smeta kod partnera, pre ćete se ugristi za jezik nego što ćete bilo šta reći. Ali, ova faza prolazi brzo, negde oko 6 meseca veze, kada počinju prve svađe tj druga faza. To svakako ne znači da se ne volite više, već da malo češće obraćate pažnju na lične želje i potrebe. Nakon druge dolazi treća faza. Ona je najvažnija od svih, jer bi u njoj učestalost svađa trabalo da opadne, ako je veza zdrava. U suprotnom to znači da ste zajedno iz pogrešnih razloga.

Koliko je ozbiljana veza?

Još jedan važan faktor koji utiče na učestalost svađa u vezi je njena ozbiljnost. Da li je u pitanju nešto prolazno ili veza koja traje već godinama pri čemu imate u planu da se venčate? Odgovor na pitanje koji parovi se više svađaju je prilično logičan: nećete se truditi da se upuštate u svađe sa nekim s kim ne vidite svoju budućnost. Ili makar ne tako često. Jer na kraju krajeva zašto bi vas pogađalo to što on svoje vikende provodi igrajući video igre, ako je tu samo radi vašeg fizičkog zadovoljstva. Ali, ako je reč o ozbiljnoj vezi, nema sumnje da nećete ćutati kada po hiljaditi put nađete njegove prljave čarape kraj kreveta.

Ličnost i karakter osoba u vezi

Čini se da neke osobe uživaju u svađama. One započinju svađe gde god da se pojave i u stanju su satima sa nekim da se raspravljaju, čak i kada to postane potpuno besmisleno. Jednostavno mora biti po njihovom ili neće odustati od svađe. S druge strane, ima i onih koji će učiniti sve što je u njihovoj moći da ne dođe do svađe. To su obično vrlo tolerantne osobe, spremne da udovolje drugima radi mira u kući. A onda tu su i svi oni koji se nalaze između njih. Suština je da smo svi različiti i da će od vaše i ličnosti vašeg partnera zavisiti koliko se često svađete.

Nivo posvećenosti, ljubavi i odanosti

Jedna od najgorih stvari u romantičnim vezama je neravnomerna raspodela ljubavi, posvećenosti i odanosti. Kada jedna osoba u vezi daje sebe u celosti, a druga polovično, to jednostavno nije to. Ako ste vi u celoj igri svim srcem, a vaš momak vezu s vama doživljava kao nešto prolazno, to bi mogao biti povod vaših učestalih svađa. Vi ćete se u takvoj situaciji osećati zanemareno i nepoštovano, a on će smatrati da započinjete svađe bez razloga.

