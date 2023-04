SRČANI PROBLEMI, GLAVOBOLJA - ZDRAVSTVENI KOLAPS! Lekar objašnjava kako da preživite zimu u proleće i šta treba da rade OSETLJIVE GRUPE LJUDI

Sneg u aprilu nas je iznenadio, ali ne i vremenske oscilacije koje iz dana u dan prave probleme kako hroničnim bolesnicima, tako i potpuno zdravim ljudima. U roku od dva dana dolazi do smene godišnjih doba, iz prolećnih temperatura idemo u zimu i obrnuto.

Organizam se zbuni i reaguje, jer kada sa 20 stepeni odemo u minus, to se definitivno odrazi na sistem, pa se može javiti preskakanje srca, povišen pritisak, glavobolja...

Iako još uvek nema zvaničnih informacija o uzroku, čovek je u ranim jutarnjim satima preminuo u tramvaju na Zvezdari. Što se tiče statistike i tegoba pacijenata, tokom noći Hitnoj pomoći javljaju se hronični bolesnici, astmatičari i hipertenzičari, kao i srčani bolesnici. Lekari apeluju da se redovno uzima terapija, ali i da oni najosetljiviji izbegavaju najhladnije delove dana.

Direktor Klinike za kardiovaskularne bolesti u UKC Niš, doc. dr Tomislav Kostić u razgovoru za "Blic" objašnjava da vremenske oscilacije mogu uticati na sve, ali pre svega na one najosetljivije pacijente.

-Srce i krvni sudovi reaguju na razne promene kada je vreme u pitanju. Srce ima svoj mehanizam širenja i skupljanja i temperaturne razlike utiču na to. Kod pacijenata koji imaju očuvane krvne sudove ne dolazi da nekih značajanih promena, međutim, kod pacijenata koji imaju oštećene krvne sudove, koji su suženi zbog nekih faktora rizika, nakupljanja masnoća, stvaranje plakova koji onemogućavaju adekvatnu cikrulaciju može doći do problema - objašnjava dr Kostić.

Kako ističe, promena temeprature, izlazak na hladno dovodi do sakupljenja krvnih sudova i dovodi do "kompromitovanja protoka" kod pacijenata koji su hronični, koji boluju od angine pektoris, te se javljaju određeni simptomi i poteškoće.

- Sam krvni pritisak i regulacija koja ide preko krvnih sudova varira, tu dolazimo do onog pojma meteoropate, gde realno mnogi ljudi reaguju na promenu vremena. Krvni pritisak se menja zbog dinamike krvnih sudova. Ovo vreme i nagle promene ne pogoduju naročito hroničnim pacijantma, ne samo kardiovaskularnim nego i pacijetima koji imaju respiratorne tegobe. To isto važi i za letnje mesece kada dolazi do toga da ulazimo u hladne prostorije koje su klimatiovane a napolju je toplo - kaže dr Kostić.

Prema njegovim savetima, važno je da se ne preskače terapija, ali da se izbegava koliko je moguće izlazak u najhladnijem periodu dana.

- Pacijenti koji uzmaju terapiju treba da je uzimaju redovno, da izbegavaju nepotrebne izlaske napolje. To se odnosi naročito na one koji imaju srčane slabosti, koji boluju od angine pektoris, oni koji su nedavno imali infarkt miokarda, to su sve osetljivi pacijenti koji u datom trentutku mogu da ispolje simptome osnovne bolesti zbog tih naglih vremenskih promena. Ne treba da se izlažu prevelikom stresu za organizam, a to je izlazak iz toplog na hladno, fizička aktivnost na ovakvom vremenu se nikako ne preporučuje - kaže dr Kostić.

Problemi se javljaju i kod zdravih ljudi

Vremenske oscilacije mogu da izazovu poteškoće i kod zdravih ljudi, pa se kod mnogih javlja glavobolja, malaksalost, ali i mrzovolja, pospanost i pad energije.

- Ljudima ne prijaju ove promene vremena, toplo i svi šetamo i uživamo na suncu, sutradan kiša, evo sada sneg, hladno i zatvoreni smo. Vitamin D koji upijamo preko sunca utiče na naš imunitet, ali i na raspoloženje, i zato su mnogi neraspoloženi kada je ovakvo vreme. Moj savet je uvek da prošetate, ako nije mnogo hladno i ne spadate u red hroničnih pacijenata. Svež vazduh će vam prijati a i šetnja uvek dobro dođe. Kod kuće čaj, neka knjiga, dobar film, druženje sa ukućanima, sve to može biti od koristi u ovim tmurnim danima, dok nam ne stignu prolećne temperature kada ćemo opet uživati u sunčanim danima - kaže za "Blic" psiholog Maja Stojanović.

Kolaps zbog vremenskih (ne)prilika

Sneg je okovao Srbiju, napravio potpuni haos i izazvao niz nesreća. Beograd je osvanuo pod najmanje 20 centimetara snega pa je saobraćaj u jednom momentu bio u potpunom kolapsu. Paralisani su bili putevi širom zemlje.

U najvećem delu Srbije temperature su između nula i dva stepena, na području zapadne i jugozapadne Srbije i u Šumadiji na snazi je crveni meteo-alarm, što znači da je vreme vrlo opasno. Za Srem i Beograd uključen je narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme.

Toplije vreme, prema najavama, očekuje nas od sredine aprila.

