Dejt iz noćne more: Platila račun, spavala u kući bez nameštaja, a ujutru ih je oboje privela policija

Jedna devojka je detaljno opisala najgori dejt koji je ikada doživela. U "TikTok" anketi rađenoj na ulicama Australije, naleteli su na devojku koja je bila voljna do podeli svoje bizarno iskustvo sa javnošću.

Na kraju dejta se ispostavilo da je ona morala da plati ceo račun nakon što je večerala u otmenom restoranu sa pet zvezdica sa čovekom kojeg je upoznala tokom posete Kvinslendu. Nevolje su tu tek počele.

Zatim su njih dvoje ostali na ivici puta dva sata nakon što se automobil njenog partnera iznenada pokvario na pola puta do njegove kuće.

Ali njena katastrofalna priča o dejtu nije se tu završila.

Otkrila je da muškarac zapravo ne živi u kući u koju je odveo, a to je shvatila kada su se ujutru pojavili vlasnici i optužili ih za provalu.

- Ovaj momak me je pozvao u ovaj lep restoran, bilo je stvarno otmeno. Večerali smo i on je rekao: "Izvini, ne mogu ovo priuštiti". A ja sam rekla: "U redu je, ja ću to platiti, možeš da mi vratiš, sve je dobro". Uđemo u njegov auto, pokvari se na pola puta do kuće i ja kažem: "U redu je". Sedeli smo tamo dva sata, sve je u redu. Nismo razgovarali. Započela sam razgovor, nije mi ništa rekao - priča ova devojka.

Neprijatnost se nastavila i dalje.

- Došli smo do njegove kuće... bez nameštaja, bez kreveta, bez pribora za jelo, ništa, bez toalet papira... prazna, bila je prazna kuća. Spavali smo tamo, spavali smo na podu. Sledećeg dana, neki nasumični ljudi su došli. Moj dejt ne zna ko su. ali ispostavilo se da smo u njihovoj kući... provalio je u kuću i predstavio mi je kao svoj dom.

Na lice mesta je pozvana policija, a par je odveden u stanicu na saslušanje, piše "7NEWS".

- Pozvali su policiju. Nismo išli u zatvor, ali su nas poslali u policijsku stanicu jer smo provalili u nečiju kuću. Ovo se dogodilo u Kvinslendu, tako da su moji roditelji leteli čak iz Zapadne Australije da me izvuku. I odletela sam pravo nazad u Zapadnu Australiju.

