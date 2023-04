MILION PREGLEDA! Ova mačka podivlja ako vlasnici nisu u krevetu do 23 časa (VIDEO)

Mačak Milo ima neobičnu naviku da ide u krevet do 23 časa, ali samo ako njegovi vlasnici to isto učine.

Ako vlasnici ne legnu na vreme, on će učiniti sve da im oteža život i da im da do znanja da je vreme za spavanje.



Mačkova taktika uključuje sedenje na vrhu stepenica u 22:50 kako bi dao do znanja da je vreme za spavanje. Ako ga njegovi vlasnici ne poslušaju, on će sesti i preteći ih gledati. Ako to ne upali, ode u kuhinju i počne bacati stvari s pulta te glasno mijaukati. Zatim se vraća u dnevnu sobu i bučno igra sa žaluzinama.

