U BRITANIJI PAS IZLEČEN OD ALKOHOLIZMA! Koko je prvi slučaj ovakve vrste zavisnosti (FOTO)

Koko je doveden u prihvatilište za životinje u Plimptonu, Devon, sa još jednim psom nakon smrti njihovog vlasnika.

Kako prenosi Telegraf, psima je bila potrebna hitna veterinarska pomoć, zato što su patile od napada. Osoblje spasilačkog centra tvrdi da su psi postali zavisni od alkohola zato što su imale pristup piću, koje je njihov vlasnik ostavio.

Dok je drugi pas kasnije uginuo, Koko je uspeo da se oporavi nakon što je podvrgnut terapiji odvikavanja od alkohola. Pas je bio pod sedativima četiri nedelje kako bi izbegao napade.

