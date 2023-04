Suze nakon intimnog odnosa su OK! Evo zbog čega najčešće plačete nakon vođenja ljubavi

Vođenje ljubavi je veoma intiman čin i izaziva različite reakcije kod svake žene ponaosob, a nekima nisu strane ni suze nakon intimnog odnosa.

Ako ste ikada plakale nakon intimnog odnosa, znajte da je to normalno i da niste same jer to mogu biti suze sreće, olakšanja, ali i malo melanholije.

Suze tokom ili nakon intimnog čina mogu biti čisto fizička reakcija. Medicinski izraz za plakanje posle intimnog odnosa je postkoitalna disforija (PCD), a PCD ne mora nužno uključivati ​​orgazam. Može se dogoditi svakome, bez obzira na pol i intimnu orijentaciju. Istraživanja o ovoj temi su ograničena pa je teško reći koliko ljudi to doživljava.

Sreća

Postoji niz emocija koje izazivaju plač i nisu sve tako loše. Verovatno ste i sami iskusili ili svedočili "suzama radosti" na venčanju ili rođenju deteta. Potpuno ista stvar vam se može dogoditi tokom ili nakon intimnog odnosa. Možda zbog toga što ste zaljubljeni ili ste upravo imali najbolji intimni odnos ikad.

Maštanje

Ukoliko ste tokom intimnog odnosa igrali neku ulogu ili maštali, ovakvi scenariji mogu povećati napetost i stvoriti emocionalni rolerkoster.

Odgovor tela

Ukoliko ste doživeli najduži orgazam u svom životu ili pak imali prvo iskustvo s višestrukim orgazmima, ovaj intenzivni fizički užitak definitivno vas može preplaviti emocijama i uopšte nije iznenađujuće što ćete plakati.

Biološki odgovor

Neke procene upućuju na to da je od 32 do 46 posto žena iskusilo PCD. Međutim, nema mnogo istraživanja koja bi utvrdila zbog čega je to tako. To može biti zbog hormonskih promena koje se događaju tokom vođenja ljubavi, a koje mogu dovesti do intenzivnih emocija.

Bol

Postoji mnogo razloga zbog kojih možete osetiti bol tokom intimnog odnosa. Bolan odnos se naziva dispareunia i podrazumeva bol tokom ili nakon odnosa zbog iritacije genitalija, vaginalnih infekcija, kožnih oboljenja u blizini genitalija i suvoće vagine.

Anksioznost

Plakanje je prirodna reakcija na stres, strah i teskobu. Kada se osećate teskobno, teško je sve to ostaviti po strani da biste imali polni odnos. Možda se vaše telo pokreće, ali um vam može biti negde drugo. Zbog toga nakon intimnog odnosa možete plakati.

Sramota ili krivica

Mnogo je razloga zbog kojih osećate sramotu ili krivicu nakon intimnog odnosa. Možda vam je neko nekada rekao da ste loši u krevetu pa zbog toga osećate sramotu ili vam se jednostavno ne sviđaju igrice tokom intimnog čina.

Depresija

Ako često plačete, to može biti znak depresije ili drugog mentalnog zdravstvenog stanja koje trebate rešiti. Neki od znakova depresije su tuga, frustracija, razdražljivost, ljutnja, anksioznost, nemir, umor, gubitak koncentracije ili memorije, promena apetita, gubitak interesa za normalne aktivnosti uključujući i intimni odnos.

Autor: Z.L.