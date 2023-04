KOD OSOBA KOJE SU IMALE KORONU PRIMEĆEN OVAJ POREMEĆAJ: Doktorka otkrila na šta se masovno žale, i koji su prvi simptomi

Najnovije istraživanje zdravstvenih ustanova u Srbiji pokazuje da svaki peti građanin koji je preležao korona virus ima neki psihički poremećaj. Neuropsihijatar dr Snežana Alčaz kaže da se ljudi nakon preležanog kovida pretežno žale na probleme sa koncentracijom.

- Moje iskustvo kaže da su problemi mentalne prirode bili prolazni. Nekoliko meseci posle preležanog kovida, ljudi su se žalili na probleme sa koncentracijom, sa pronalaženjem reči i neku vrstu usporenosti. Ali većina pacijenata se posle šest meseci vratila na nivo funkcionisanja pre bolesti. Sem kad se radi o starijim ljudima, pre 65 godina, kod kojih je došlo do izrazitih promena - ističe dr Alčaz.

Bolesti poput depresije i anksioznosti nije usko vezano sa koronom, dr Alčaz ističe da je to posledica dugotrajnog stresa.

- To je možda posledica dugotrajnih stresova, nije samo korona nešto što nam se desilo. Ispitivanja pokazuju da je došlo do naglog pogoršanja mentalnih problema na početku kovida. Ali, nakon toga došlo je do normalizacije mentalnog zdravlja. Depresija i anksioznost nisu u porastu, mentalno smo otporniji nego što mislimo - rekla je dr Alčaz.

Dr Alčaz otkrila je kako da prepoznamo da li nam je potrebna stručna pomoć.

- Ako vidimo da trpimo, da je stepen naše mentalne patnje veliki, da gubimo strpljenje, da ne uživamo u stvarima u kojima smo nekada uživali, misli krivice, tuga, beznađe, da ne možemo da funkcionišemo tokom dana, da ne možemo da spavamo noću. To su sve simptomi koji kažu da se obratimo lekaru, on će dalje proceniti kakva nam je pomoć potrebna - rekla je dr Snežana Alčaz.

Istakla je da je istraživanje pokazalo da su bolesti zavisnosti u velikom porastu.

- Opijanje alkoholom je u porastu, ja to u svojoj praksi i vidim. Problem je i onlajn kockanje. Taj oblik kockanja je mnogo ozbiljniji od kockanja uživo - kaže dr Alčaz.

