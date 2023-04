Terapeut upozorava da ovo nikako NE SMETE DA URADITE tokom svađe sa partnerom, ma koliko žustra bila

Svađe u vezama su potpuno normalna stvar, a one se dešavaju i najstabilnijim parovima. Štaviše, stručnjaci kažu da je zdravo povremeno se posvađati i da mnogo gore prođu oni parovi koji nikada nisu podigli ton jedno na drugo.

Međutim, terapeut objašnjava koju veliku uobičajenu grešku prave mnogi parovi, a ona jako šteti vezi.

Ona kaže da mnogi njihovi problemi proizilaze iz onoga što izgovaraju tokom svađa, kada im je glavni interes da se brane, a ne da shvate stav partnera.- Ne izgovarajte ružne reči u svađi.

Napravite pauzu, čak iako je to samo nekoliko sekundi, i donesite odluku da li to treba da kažete ili ne i kako ćete to reći - savetuje Šined Smit, iz Alamede u Kaliforniji, za "Todai".

Ona apeluje na parove da preispitaju svoje reči ako samo govore da bi povredili svog partnera. Rekla je da je važno zapamtiti da će uvek biti nesuglasica u odnosima, ali da to ne znači da ih ne možete rešiti bez podizanja glasa i razmišljanja o svojim rečima.

Naime, bračni i porodiči terapeut, koji ima iskustvo duže od dve decenije, tvrdi da većina parova koji joj se obrate za pomoć ima isti zajednički problem.